Planurile FIFA, date peste cap

Ceremonia respectiva trebuia sa aiba loc in luna septembrie, la Milano, insa criza globala generata de Covid-19 i-a facut pe responsabilii FIFA sa decida anularea acesteia.Argentinianul Lionel Messi Barcelona ) a fost castigatorul premiului The Best in 2019, cand a reusit sa se impuna in fata olandezului Virgil van Dijk ( FC Liverpool ) si a portughezului Cristiano Ronaldo Juventus Torino ).In 2018, trofeul The Best i-a revenit croatului Luka Modric, dupa ce mijlocasul lui Real Madrid a condus nationala tarii sale pana in finala Cupei Mondiale din Rusia.Revista franceza France Football, care acorda cel mai ravnit trofeu din fotbalul mondial, Balonul de Aur (castigat anul trecut tot de Messi), nu a luat deocamdata nicio decizie in privinta ceremoniei sale.Nici UEFA nu a luat o decizie in privinta galei sale anuale, care are loc de obicei in ultima zi a lunii august la Monaco, cu ocazia tragerii la sorti a grupelor Ligii Campionilor. Anul trecut, titlu de cel mai bun jucator a fost atribuit de forul fotbalistic european fundasului Virgil van Dijk, castigator al Champions League cu Liverpool.