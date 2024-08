Tiago ameninta Steaua cu FIFA

Fostul jucator al Stelei, Tiago Gomes, actualmente coleg cu Danciulescu la Herculesc, ameninta ca se va adresa celor de la FIFA daca oficialii echipei din Ghencea nu-i vor achita restantele salariale.

"Nu mi-a fost platit salariul din luna iunie, adica 12.500 de euro! Din pacate de o luna tot ii sun pe cei din conducere, dar nu-mi raspund. Am avut rabdare, dar e 30 octombrie deja.

Eu sper sa primesc un semn de la ei in urmatoarele zile, pentru ca o sa fac si eu ca Goian. O sa ma adresez la FIFA si sigur ca o sa am castig de cauza. Dar eu nu vreau ca Steaua sa aiba de suferit din cauza mea.

In Spania este o alta cultura, ma simt mai aproape de casa mea. In Romania Gigi Becali avea gura foarte mare si critica pe cine voia si cand voia. Din cauza asta antrenorii nu au avut viata lunga acolo. Ati vazut ce s-a intamplat si cu Bergodi!", spune Tiago in editia tiparita a Prosport.

Tiago Gomes a evoluat la Steaua din sezonul 2008-2009, fiind achizitionat sub forma de imprumut de la Estrela Amadora.

