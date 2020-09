Un fotbalist vegetarian a devenit actionar la cel mai ecologic club din lume

Bellerin nu a dezvaluit suma pe care a investit-o. Forest Green Rovers a indicat ca fundasul a devenit al doilea actionar al clubului. Participatia detinuta de Bellerin nu este atat de mare incat sa constituie un conflict de interese in ochii Premier League, a precizat jucatorul.Spaniolul a estimat ca Forest Green Rovers este un exemplu "pentru felul in care poate fi condus un club de fotbal in epoca noastra".De zece ani, de cand a fost preluat de Dale Vince, magnat al energiei regenerabile, clubul din sud-vestul Angliei a organizat intreaga sa functionare in jurul unui demers ecologic.Clubul utilizeaza masini de tuns iarba alimentate de energie solara, gazonul este intretinut fara pesticide si erbicide, iar apa de ploaie este colectata pentru a uda terenul. FGR este primul club din lume 100% vegetarian in ceea ce priveste mancarea servita jucatorilor si suporterilor la stadion.Bellerin este un vegetarian si un ecologist convins.Fotbalistul a promis ca va planta cate 3.000 de copaci pentru fiecare victorie obtinuta de Arsenal la finalul sezonului trecut, impreuna cu organizatia One Tree Planted. Initiativa sa permis plantarea a 50.000 de copaci in padurea amazoniana.