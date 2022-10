Convoiul uriaș de protecție de care beneficiază fiica lui Ramzan Kadîrov. Aishat este ministru al Culturii în Cecenia VIDEO

Aishat, fiica lui Ramzan Kadîrov, în vârstă de 22 de ani, beneficează de un convoi de protecție demn de orice șef de stat din lume. Un material video cu tânăra a fost publicat pe Twitter.

Femeia a fost numită ministru al Culturii din Cecenia în octombrie 2021. Președintele Parlamentului Republicii Cecenă, Magomed Daudov, a spus, atunci, că Aishat Kadîrova este un lider talentat și creativ.

„Sunt sigur că în funcția responsabilă de ministru al culturii din Republica Cecenă, Aishat va obține rezultate și mai semnificative în activitățile sale și va face față cu succes sarcinilor stabilite”, a scris Daudov pe Instagram.

Nothing unusual, just a cortege of Kadyrov's 22-year-old daughter who is also the Minister of Culture of the #Chechen Republic. pic.twitter.com/sH0h8sNRSB