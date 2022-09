Uriașa mașinărie de filaj pusă pe urmele unui medic oncolog celebru din București. Zeci de asistente și rezidenți interceptați

Medicul Nicoleta Laurenția Galeș, specialist oncolog în cadrul Institutului de Oncologie București, a fost achitată de Tribunalul București într-un dosar în care a fost deferită justiției pentru luare de mită.

Judecătorii au stabilit că în dosar nu există suficiente probe care să dovedească vinovăția medicului.

”achita pe inculpata GALEŞ LAURENŢIA-NICOLETA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită - fapta din perioada februarie –mai 2017.

achita pe inculpata GALEŞ LAURENŢIA-NICOLETA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită – fapta din data de 21.08.2018.

achita pe inculpata GALEŞ LAURENŢIA-NICOLETA sub aspectul săvârşirii infracţiunii de luare de mită - fapta din 05.04.2019. Cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului”, potrivit portlului instanțelor de judecată.

Sentința Tribunalului București nu este definitivă, procurorii având posibilitatea să facă apel.

Medicul denunțat de rudele unui pacient

Medicul oncolog a fost reclamată la Direcția Generală Anticorupție, printr-un apel la TELVERDE Anticorupție de rudele unui pacient. Oamenii au acuzat că i-ar fi plătit doctoriței o importantă sumă de bani, aproximativ 5000 de lei, în mai multe etape, pentru a se îngriji cum se cuvine de o rudă a lor grav bolnavă, aflată în comă și care era internată la Institutul Oncologic din București. Nemulțumiți de colaborarea cu medicul, oamenii au decis să facă un denunț.

Ads

Faptele de luare de mită au fost reclamate în iunie 2017, însă ancheta a fost demarată un an mai târziu, pentru prinderea medicului în flagrant fiind declanșată o uriașă mașinărie de filaj. Astfel, în august 2018, deci la un an și mai bine de la denunț, s-a dispus autorizarea folosirii unor investigatori sub acoperire, pentru o perioadă de 30 zile, interceptarea telefoanelor folosite de medic, fiind interceptați inclusiv colaboratorii doctoriței Galeș, medici rezidenți și asistente medicale, 20 dintre aceștia fiind ulterior citați ca martori în anchetă.

Filaj ca-n filme

Au fost supravegheate inclusiv telefoanele fixe folosite de medici, dar și filate video și foto cabinetele unde aceștia își desfășurau activitatea. Investigatorul sub acoperire a fost trimis ca fals pacient la ușa doctoriței să discute amical cu ceilalți pacienți aflați în supravegherea doctoriței suspectate și să afle dacă aceștia i-au dat mită și cum anume au procedat. Concret, unde au lăsat banii, cât au dat, de câte ori. Inclusiv investigatorul s-a recomandat bolnav care are nevoie de expertiza doctoriței Galeș, iar la finalul consultației i-a ”aruncat” pe birou suma de 400 de lei, deși medicul a refuzat ”atenția”.

Ads

Audiați în instanță, denunțătorii au dat declarații confuze, contradictorii, susținând chiar că medicul nu le-a cerut bani în mod expres pentru a se îngriji de bolnav, aceștia dând de bună voie, în mai multe tranșe, aproximativ 5000 de lei.

Instanța a remarcat lipsa de coerență a denunțătorilor care nu au fost capabili să spună cu exactitate când și câți bani i-au dat medicului.

”(…) din analiza denunţurilor şi declaraţiilor de martori ulterioare nu se poate stabili în concret cine a dat banii, în ce perioadă, în ce condiţii, respectiv ce sume de bani au fost oferite. Toate aceste contradicții semnalate în urma denunţurilor formulate nu au fost lămurite ulterior de către organul de urmărire penale. Singura declaraţie constantă a celor doi martori denuntatori este aceea ca sumele de bani au fost oferite întotdeaua în prezenta altor persoane, respectiv medici rezidenti si asistente”, se arată în motivarea instanței.

Medicii rezideți ai doctoriței Laurenția Galeș, dar și asistentele medicale nu au confirmat cele relevate de către martorii denunțători. Nu mai puțin de 20 de medici rezidenți și asistente medicale au fost chemați să dea declarație ca martori, toți negând că și-au văzut colega primind bani sau alte foloase de la pacienți sau rudele acestora.

Ads

Judecătorii au refuzat să aprobe prelungirea filajului

Tribunalul București a remarcat că deşi denunțul a fost formulat la data de 10.04.2017, interceptarea telefoanelor (mobil, fix, cabinet și rezidenți) și a mandatelor de supraveghere audio, foto, video, s-a desfăşurat în intervalul 02.07.2018 – 24.04.2019, astfel după aproape un an şi jumătate. ”Chiar judecătorul de drepturi și libertăți remarcând la un anumit moment dat, lipsa de justețe privitoare la solicitarea acestor interceptări și refuzând să mai aprobe prelungirea respectivelor mandate”, se arată în motivare.

Instanța a decis că acuzația de luare de mită imputată medicului nu este dovedită cu probe și a dispus achitarea.

”Tribunalul concluzionează că la dosarul cauzei nu există probe certe în sensul că inculpata a comis fapta astfel cum a fost reținută în actul de acuzare (…) Probele administrate nu pot conduce la formarea convingerii, dincolo de orice îndoială rezonabilă, că în cauză a fost săvârşită infracţiunea de luare de mită”, au concluzionat judecătorii bucureșteni.

Ads