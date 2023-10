În mediul online este comentat anunțul închiderii Filelist, cel mai mare site de piraterie online din România, la începutul lui 2024, după 16 ani de funcționare. Administratorul site-ului de torrente a explicat duminică, 15 octombrie, că nu mai are timp să se ocupe de platformă.

Vestea i-a întristat pe utilizatorii site-ului, iar mulți caută alternative și soluții.

"Sunt un pic trist din cauza că dispare acest site. L-am folosit destul de des pentru a descarcă jocuri pentru a le testa în caz că vreau să le cumpăr ulterior sau filme, seriale și programe (de ex Photoshop sau Lightroom).

Ce alte site-uri știți care să fie la fel sau aproape la fel de securizate și bune că și filelist?", a întrebat un utilizator al platformei Reddit.

"Ca Filelist nu prea există"

"Tocmai ce am comandat încă un hard extern. Dau drumul la Download… sincer poate nu pare… dar este finalul unei ere a Internetului. Nu e vorba că nu mai sunt site uri de torrente… dar ca Filelist nu prea există și nu o să mai existe la cum avansează legile."

"Corect. Filelist era unul dintre cele mai de succes "branduri" românești, în special pentru că a reușit să adune tinerii români (și nu numai) într-una dintre cele mai unite comunități care au existat vreodată în România, nu doar în online. Am crescut și ne-am maturizat odată cu site-ul, de la descărcatul fifa la cursurile de pe Udemy sau Coursera. Păcat."

Ads

"M-am angajat pe baza unor cursuri Udemy de pe FL. Mereu recunoscător!"

"Alții n-au căsnicii cât ai tu relație cu Filelist"

Unii au mărturisit că au cont de 17 ani.

"Sper că de black Friday să fie oferta la harduri."

"Adio contului meu care îl aveam de 14 ani."

"Frate alții n-au căsnicii cât ai tu relație cu Filelist.

"Am primit invitație pe filelist în a 3a săptămâna de existența a trackerului.. 17 ani din viață.. orice început are și un sfârșit.. e cumva trist că Ebolla nu a reușit că în atâția ani să creeze un staff cât de cât matur care să preia frâiele, cu toată răspunderea care presupunea acest lucru."

"Nu cred că există comparație între filelist și orice alt tracker românesc."

"Nu susțin pirateria"

Sunt și voci care amintesc că nu este firească susținerea pirateriei.

"Pentru o Românie săracă în dezvoltare a fost și este minunat, deși nu susțin pirateria, la veniturile de aici este de ajutor multor oameni. Găseai orice, cursuri, educație, jocuri, filme."

Ads

"Acum câțiva ani am deținut și eu o pagină de instagram care ajunsese la 50+k followers. Strangeam câte 10-15 mii like-uri per postare, zeci de mesaje, reacții, era insane. Problema a fost că, la un moment dat, efortul pe care îl depuneam pentru a întreține pagină și comunitate începuse să depășească toate avantajele pe care le aveam. Tind să cred că feelingul pe care l-am avut în suflet când am șters pagină este asemănător cu cel al ownerului Filelist acum, care e nevoit să renunțe la tot ceea ce a construit. FileList nu producea bani pentru owner, ci producea exact cât să stea online, fără să fie nevoie că ownerul să bage bani din propriile buzunare. În ceea ce privește comunitatea, deși mare, în ultimii 2 ani a devenit din ce în ce mai puțin dedicată iar majoritatea făceau hit&run. Deși îmi pare mega rău pentru această operă de artă, probabil este decizia corectă."

"Mai îmbătrânește și lumea, are alte preocupări și nu mai e că în tinerețe. Multe lucruri sau schimbat în serviciile online, mulți au netflix, joacă doar online și nu se mai piratează așa mult....că acum 15 ani când erau la început mai toate. A fost frumos, romantic, dar totul are un început și un sfârșit."

Ads