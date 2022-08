Liderul USR Iași, deputatul Filip Hăvârneanu, a transmis miercuri, 3 iulie, că a ajuns în spital după un accident grav care i-a afectat spatele și că urmează să fie operat la coloană.

Dragilor, în următoarea perioadă îmi voi folosi puțina energie pe care o am pentru a mă recupera după ce m-am accidentat acasă, la mine în curte, fără să fi fost implicate și alte persoane. Activitățile noastre nu vor fi anulate, colegii mei de cabinet mă vor ajuta să depășim acest impas, în plan profesional.

Din respect pentru cei cu care colaborez sau am proiecte în lucru, dar și pentru oamenii care îmi sunt alături dintotdeauna, pot să confirm faptul că am suferit multiple leziuni, unele în zona cervicală, vor urma o perioadă de spitalizare și o operație pe coloană. Momentan nu îmi simt partea stângă a corpului, măduva a fost afectată, însă medicii fac tot posibilul pentru ca eu să îmi revin. Le mulțumesc pe această cale tuturor cadrelor medicale și auxiliare de la Iași, sunt cele mai bune din țară și renumite pentru profesionalismul lor. Sunt recunoscător că mă aflu pe mâini bune și că am șanse să merg din nou, dacă totul va decurge bine.

Recuperarea va fi de durată, costisitoare, însă nu îmi voi abandona angajamentele, chiar dacă sunt nevoit să iau o pauză. Vă mulțumesc tuturor pentru înțelegere și cred că o rugăciune este binevenită în aceste zile dificile pe care nu îmi propusesem să le petrec așa. Vă îmbrățișez!”, a transmis FIlip Hăvârneanu.

Deputatul USR a primit apoi pe pagina personală numeroase mesaje de încurajare de la colegi de partid, printre care fostul ministru al Sănătății Vlad Voiculescu, președintele USR Cătălin Drulă sau europarlamentarul Dragoș Pîslaru.

