Filipine și China au căzut de acord în privința unei zone disputate din Marea Chinei de Sud

China și Filipine au ajuns la un acord în urma căruia apar speranțe că se va pune capăt confruntărilor de la cel mai aprig disputat avanpost din Marea Chinei de Sud, a anunțat duminică guvernul filipinez, potrivit AFP.

Filipine ocupă Second Thomas Shoal, un recif care este revendicat și de China, iar ciocnirile tot mai ostile pe mare au stârnit temeri de conflicte mai mari care ar putea implica Statele Unite.

Acordul crucial a fost realizat duminică, 21 iulie, după o serie de întâlniri între diplomații filipinezi și chinezi la Manila și schimburi de note diplomatice care aveau ca scop stabilirea unui aranjament reciproc acceptabil, fără a admite pretențiile teritoriale ale vreunei părți.

Doi oficiali filipinezi, care cunosc negocierile, au confirmat acordul pentru The Associated Press sub condiția păstrării anonimatului, iar guvernul a emis ulterior o scurtă declarație în care a anunțat acordul fără a oferi detalii.

„Ambele părți continuă să recunoască necesitatea de a detensiona situația din Marea Chinei de Sud și de a gestiona diferențele prin dialog și consultare și sunt de acord că acordul nu va prejudicia pozițiile celeilalte în Marea Chinei de Sud”, a declarat Departamentul de Afaceri Externe din Manila.

China are dispute cu mai multe guverne cu privire la frontierele terestre și maritime, multe dintre ele în Marea Chinei de Sud, iar acordul rar cu Filipine ar putea stârni speranța că Beijingul ar putea încheia aranjamente similare cu alte țări rivale pentru a evita ciocnirile în timp ce probleme teritoriale spinoase rămân nerezolvate.

Paza de coastă chineză și alte forțe au folosit tunuri puternice de apă și manevre de blocare periculoase pentru a împiedica hrana și alte provizii să ajungă la personalul marinei filipineze care se află la avanpostul din Marea Chinei de Sud.

Ads