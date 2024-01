Ce a făcut președintele statului Filipine pentru a ajunge la un concert Coldplay

Preşedintele filipinez Ferdinand Marcos Jr. este criticat pe reţelele sociale pentru că a folosit un elicopter prezidenţial pentru a participa la un concert al trupei rock britanice Coldplay într-o provincie aflată la nord de capitala Manila, relatează Reuters.

Peste 40.000 de spectatori s-au îndreptat către Philippine Arena, cea mai mare arenă acoperită din lume, pentru concertul Coldplay, ceea ce a dus la "complicaţii neprevăzute în trafic de-a lungul traseului", a precizat Grupul pentru securitatea prezidenţială într-un comunicat.

Situaţia din trafic a reprezentat o ameninţare la adresa securităţii preşedintelui Marcos, care a participat la concertul de vineri seara împreună cu soţia sa, ceea ce a determinat utilizarea elicopterului prezidenţial, a adăugat acesta.

Însă utilizatorii reţelelor sociale au criticat utilizarea banilor contribuabililor de către Marcos, fiul omonim al preşedintelui al cărui regim s-a încheiat în urmă cu aproape patru decenii printr-o revoluţie istorică a "puterii poporului".

"Folosirea resurselor oficiale, precum elicopterul prezidenţial, pentru activităţi personale şi neoficiale este în general considerată un abuz de putere sau o utilizare abuzivă a resurselor guvernamentale", a scris sâmbătă, într-o postare, James Patrick Aristorenas, un utilizator Facebook.

"Am plătit pentru folosirea elicopterului, pentru combustibil şi securitate, cine ştie, poate chiar şi pentru bilete", a comentat şi Arvine Concepcion, un alt utilizator Facebook.

Trupa Coldplay are programate anul acesta două concerte la Bucureşti, pe Arena Naţională, în 12 şi 13 iunie.

WATCH: President Ferdinand Marcos Jr. and First Lady Liza Araneta-Marcos were spotted at Coldplay's concert at the Philippine Arena in Bulacan.

