Peste 280.000 de persoane au rămas fără locuințe după furtuna Co-may, în Filipine VIDEO

După mai multe zile de ploi musonice care au adus inundaţii în părţi din Filipine, furtuna tropicală Co-May s-a dezlănţuit vineri asupra nordului ţării, transmite agenția de știri DPA.

We report on how Typhoon Co-May #EmongPH worsened a week-long flood crisis, especially in the province of Pangasinan, where it made landfall on Thursday night. pic.twitter.com/E9rILtmNWg