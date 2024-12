O filipineză care și-a petrecut 15 ani „pe culoarul morţii” în Indonezia s-a întors acasă. Femeia, la un pas de a fi executată FOTO/VIDEO

O femeie din Filipine, condamnată la moarte în Indonezia, care a petrecut aproape 15 ani pe ”culoarul morţii” şi care a fost aproape executată prin împuşcare, s-a întors în sfârşit acasă, transmite BBC.

Mary Jane Veloso a fost condamnată la moarte în 2010, după ce a fost găsită transportând 2,6 kg de heroină pe un aeroport indonezian, dar femeia de 39 de ani, mamă a doi copii, a susţinut întotdeauna că a fost păcălită să transporte drogurile.

Ea a fost repatriată la Manila miercuri, 18 decembrie, după ce cele două guverne au ajuns la o înţelegere care i-a permis să se întoarcă acasă.

”Aceasta este o nouă viaţă pentru mine şi voi avea un nou început în Filipine”, a declarat ea la o conferinţă de presă, adăugând că dorea să petreacă Crăciunul alături de familia sa.

”Trebuie să mă întorc acasă pentru că am o familie acolo, copiii mei mă aşteaptă”, a mai spus ea.

Tears of joy were shed as Filipina death row convict Mary Jane Veloso reunites with her family on Wednesday, December 18, after nearly 15 years of imprisonment in Indonesia due to alleged drug trafficking. pic.twitter.com/Vu81u4ZDUk

Deşi acordul prevede că Veloso se va întoarce ca prizonieră, preşedintele filipinez Ferdinand Marcos i-ar putea acorda o amânare. În prezent, Veloso este deţinută în principala închisoare pentru femei din Metro Manila.

Veloso a fost arestată în aprilie 2010 pe aeroportul din Yogyakarta.

Ea a declarat că a fost convinsă de fiica unuia dintre naşii săi să călătorească în Indonezia pentru a începe o nouă slujbă ca menajeră.

Ea a susţinut că prietenii bărbaţi ai femeii i-au dat haine noi şi o geantă nouă, despre care nu ştia că avea heroină cusută în ea. Trebuia să fie executată în 2015, însă Benigno Aquino III, care era preşedinte filipinez la acea vreme, a obţinut o amânare de ultim moment după ce femeia suspectată că a recrutat-o a fost arestată şi judecată pentru trafic de persoane. Veloso a fost numită martor al acuzării în acel caz.

