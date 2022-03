Primarul Melitopol, Ivan Fedorov, răpit din biroul său și eliberat în schimbul a nouă soldați ruși, a explicat ce s-a întâmplat pe timpul detenției.

El a dezvăluit că a fost păzit de soldaţi înarmaţi, într-o cameră mică, dar nu a fost rănit fizic. Pe perioada în care a fost capturat, nu a avut niciun contact cu lumea exterioară, conform BBC.

Ivan Fedorov, răpit la 11 martie de forţele ruse, a fost eliberat miercuri, 16 martie, la schimb cu nouă soldaţi ruşi capturaţi de ucraineni. Primarul a vorbit la telefon cu preşedintele Volodimir Zelenski şi i-a spus acestuia că îşi va relua activitatea cât de curând posibil.

.@ZelenskyyUa talks to free'd mayor of Melitopol: "Very glad to hear your your voice, that's the most important." While Ivan Fedorov thanks him for the support. Ivan asks for two days to reinstate himself, Zelenskyy doesn't give guarantees but jokes that it can be done in one day pic.twitter.com/2tJYvw7Mdz