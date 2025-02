Filmul românesc de pe Netflix care a dat lovitura în străinătate. A primit 16 premii internaţionale şi noi selecţii în festivaluri

„Anul Nou care n-a fost” va avea premiera australiană, la Sydney, în cadrul Festivalului Internaţional „Europa! Europa” (proiecţii în zilele de 15, 16, 23, 24, 26 februarie). Filmul scris, regizat şi produs de Bogdan Mureşanu este selectat şi la Glasgow Film Festival (premiera britanică având loc pe 7 martie). În luna ianuarie, a fost prezentat în SUA, Elveţia, Italia, Suedia, Belgia, Franţa, Danemarca. Vor urma noi călătorii în Europa, Asia şi Africa.

„Anul Nou care n-a fost”, premiat peste hotare

„Anul Nou care n-a fost” a fost recompensat în ianuarie cu premiul New Voices New Visions Award la Palm Springs International Film Festival, completându-şi astfel, la început de an, suita de premii obţinute în 2024. „Regizorul acestui film se ridică la înălţimea aşteptărilor setate în 2019 când filmul său Cadoul de Crăciun a câştigat premiul pentru cel mai bun scurtmetraj. Apreciem modalitatea în care a încorporat o miriadă de linii narative, aducându-le spre o concluzie triumfală pe ritmurile Boleroului lui Ravel. Am admirat în mod special folosirea umorului negru în folosirea impactului dictaturii şi căderii acesteia asupra cetăţenilor.”, a precizat juriul internaţional din care au făcut parte: Beth Barett (Seattle International Film Festival), Gil Robertson (African American Film Critics Association) şi Justine Barda (Telescope Film).

Filmul a mai obţinut, la 1 februarie, Premiul Juriului, la Festival Chefs Op’ en Lumière în Franţa (unde a fost proiectat pe 29 şi 31 ianuarie).

„Anul Nou care n-a fost” a mai făcut parte din competiţia Black Movie Festival (Elveţia, 18, 19, 20 ianuarie 2025) şi a participat în luna ianuarie la alte festivaluri internaţionale: Trieste Film Festival (Italia, 23 ianuarie 2025), Kustendorf Film Festival (Serbia, 21-25 ianuarie 2025), Göteborg International Film Festival (Suedia, proiecţii între 26 ianuarie - 1 februarie 2025), Filmfestival Oostende (Belgia, 31 ianuarie - 8 februarie 2025), şi a fost prezentat în Danemarca (cu sprijinul Dansk Rumænsk Kultur Forening i Skive), în Aalrbog pe 21 ianuarie, în Skive pe 1 februarie şi în Copenhaga pe 2 februarie).

„Anul Nou care n-a fost” a avut premiera mondială în cadrul Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia şi a rulat din 24 septembrie în cinematografele din România şi Republica Moldova, distribuit de Forum Film. A fost nominalizat la European Film Awards categoria European Discovery 2024 – Prix FIPRESCI.

Este disponibil pe Netflix

Filmul a avut premiera online pe Netflix în 22 decembrie 2024 şi este disponibil pentru vizionare în România şi Republica Moldova.

Reprezentat internaţional de compania Cercamon, filmul a achiziţionat pentru distribuţie în Franţa, Belgia, Ţările de Jos, Luxemburg şi Grecia.

Filmul realizat de Kinotopia în coproducţie cu: SRTV (Societatea Română de Televiziune), All Inclusive Films (Serbia) şi în asociere cu Chainsaw Europe a fost selectat în peste 30 de festivaluri internaţionale şi până în prezent, a câştigat 16 premii:

- Cel mai bun film al secţiunii Orizzonti,

- Premiul FIPRESCI pentru Cel mai bun film,

- Premiul Bisato d'Oro 2024 pentru Cel mai bun scenariu şi menţiunea specială pentru - imagine Authors under 40 „Valentina Pedicini” acordată directoarei de imagine Boróka Biró - la Festivalul Internaţional de Film de la Veneţia -;

- Premiul Special al Juriului în cadrul Bucharest International Film Festival;

- Trofeul pentru Cel mai bun film la B3 Festival of the Moving Image din Frankfurt; - - Menţiunea specială a juriului „Molodist” International Film Festival, Kiev;

Silver Atlas/ Premiul pentru regie şi Youth Jury Prize (Premiul Juriului Tânăr) la - - Festivalul Internaţional de Film Arras, Franţa,

- Premiul pentru cel mai bun film (Golden Pyramid) din competiţia Festivalului Internaţional de Film de la Cairo, Egipt;

- Premiul Păunul de argint/ Silver Peacock pentru Cel mai bun regizor la Goa International Film Festival, India;

- Marele Premiu „Aleksandar Saša Petrović” pentru cel mai bun film, Premiul „Gordan Mihić” pentru scenariu (acordat lui Bogdan Mureşanu) şi menţiunea specială a juriului penru montaj (Vanja Kovacevic Mircea Lăcătuş), în cadrul Original Film Festival/ Festival Autorskog Filma, Serbia;

- Premiul News Voices New Vision, Palm Springs International Film Festival, SUA;

- Premiul Juriului, la Festival Chefs Op’ en Lumière, Franţa.

„Evocând un moment specific în timp, filmul construieşte o poveste atemporală despre interacţiunile umane, cu accente colorate şi note de graţie subtil subliniate”, scrie The Film Verdict.

Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora, Ada Galeş, Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuţ Popescu, Theodor Şoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuţ, Sorin Cociş, Marius Damian, Marian Adochiţei, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma şi mulţi alţii fac parte din distribuţia realizată cu sprijinul directoarei de casting Viorica Capdefier.

Ada Solomon, Viorel Chesaru, Vanja Kovacevic, sunt coproducătorii filmului, iar Irina Enea, Bogdan Luca şi Adriana Bumbeş sunt producătorii executivi ai filmului. Producători asociaţi: Theo Nissim, Claudia Nedelcu Duca, Dan Burlac, Adrian Văncică.

Boróka Biró şi Tudor Platon semnează imaginea filmului, iar editorii filmului sunt Vanja Kovacevic şi Mircea Lăcătuş. De sunet s-au ocupat: Alex Dragomir, Iolanda Gârleanu; montaj, design & mixaj sunet: Sebastian Zsemlye/Raza Studio. Iulia şi Victor Fulicea au realizat scenografia. Dana Anghel, Iulia Roşeanu şi Domnica Bodogan s-au ocupat de costume, machiaj, respectiv coafura.

