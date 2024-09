Succes de răsunet pentru cinematografia din România. Pelicula „Anul nou care n-a fost", regizată, scrisă şi produsă de Bogdan Mureşanu, a câştigat premiul Pentru „Cel mai bun film" din secţiunea „Orizzonti" în cadrul Ceremoniei de Închidere a Festivalului Internaţional de Film de la Veneţia, Biennale Cinema, ediţia cu numărul 81.

Premiul i-a fost înmânat sâmbătă seară, 7 septembrie, regizorului Bogdan Mureşanu.

„Dedic acest premiu întregii echipe care a lucrat la acest amplu film, cu peste 40 de actori minunaţi. De asemenea, pentru că acest film aminteşte şi despre viaţa sub un regim dictatorial, dedic acest premiu tuturor oamenilor din lume aflaţi încă această situaţie, care caută demnitate, libertate şi umanitate. Sper să aveţi un An Nou aşa cum am avut şi noi”, a declarat Bogdan Mureşanu.

În urmă cu o zi, filmul a fost răsplătit la Veneţia şi cu Premiul FIPRESCI - oferit de juriul Federaţiei Internaţionale a Criticilor de Film – şi cu Premiul Bisato d’Oro al criticilor independenţi, pentru Cel mai bun scenariu.

„Anul nou care n-a fost/ The New Year that Never Came", primul lungmetraj de ficţiune scris şi regizat de Bogdan Mureşanu, este o tragicomedie a cărei acţiune se desfăşoară într-o singură zi, înaintea Revoluţiei din 1989, în care personajele caută normalitate, siguranţă, iubire, libertate şi sens, într-o lume absurdă, alimentată de frică.

Ads

Când intră în cinematografe filmul românesc premiat la Veneția

Scris, regizat şi produs de Bogdan Mureşanu, „Anul nou care n-a fost" va putea fi urmărit în cinematografele româneşti din 24 septembrie, fiind distribuit de Forum Film România.

Adrian Văncică, Iulian Postelnicu, Emilia Dobrin, Mihai Călin, Nicoleta Hâncu, Andrei Miercure, Manuela Hărăbor, Ioana Flora şi Ada Galeş sunt protagoniştii acestor poveşti. Din distribuţie mai fac parte: Victoria Raileanu, Elvira Deatcu, Marian Râlea, Vasile Muraru, Ion Sapdaru, Mircea Andreescu, Radu Gabriel, Vlad Ionuţ Popescu, Theodor Şoptelea, Răzvan Vasilescu, Ioan Paraschiv, Doru Cătănescu, Gabriel Spahiu, Angel Popescu, Nicodim Ungureanu, Ilinca Hărnuţ, Sorin Cociş, Marius Damian, Marian Adochiţei, Dana Voicu, Afrodita Androne, Virgil Aioanei, Luca Toma şi mulţi alţii.

O producţie Kinotopia, România, lungmetrajul „Anul nou care n-a fost" a fost realizat în co-producţie cu: SRTV (Societatea Română de Televiziune), All Inclusive Film (Serbia) şi în asociere cu Chainsaw Europe.

Ads