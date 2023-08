Filmul românesc care i-a dat pe spate pe elvețieni. "Parţial comedie, parţial road movie, parţial montaj"

Cea de-a 76-a ediţie a Festivalului de Film de la Locarno, Elveţia, are loc până pe 12 august. Radu Jude, cineastul momentului, a dat din nou lovitura cu un film-colaj godardian, „Do Not Expect Too Much From the End of the World”, cu o fascinantă actriţă de teatru, Ilinca Manolache, scrie Le Monde.

Născut în 1977, membru al noului val românesc (Cristian Mungiu, Cristi Puiu şi Bogdan Mirică), Radu Jude a câştigat Ursul de Aur la Berlinala din 2021 cu „Bad Luck Banging sau Loony Porn” - povestea şi „procesul” unei profesoare de liceu care se trezeşte trecută pe lista neagră din cauza unui filmuleţ sexual scăpat pe reţelele de socializare în care apare alături de partenerul ei.

„Cel de-al zecelea lungmetraj al lui, care concurează pentru Leopardul de Aur, este fără îndoială cea mai profund experienţă politică şi corozivă pe care am văzut-o vreodată în anii 2020”, scrie Clarisse Fabre în Le Monde. „Dintr-un singur rând de scenariu, Radu Jude ţese o poveste de o mie şi una de nopţi ale absurdului: în Bucureşti, o tânără asistentă de producţie, Angela (Ilinca Manolache), munceşte până la epuizare pentru o companie multinaţională care face filme despre prevenirea accidentelor la locul de muncă - este o bucurie să o vedem pe actriţa germană Nina Hoss în rolul „binevoitoarei” şefe a acestei mari maşinării. Angela aproape că adoarme la volan din cauza programului ei încărcat... Şi acesta este doar începutul epopeii, împărţită în două părţi.

Titlul filmului este o maximă a poetului polonez Stanisław Jerzy Lec.

The Guardian: „Rezultatul este amar, ciudat, fragmentat şi adesea bizar de amuzant. Este un film care se învârte în jurul său şi refuză să se oprească la un anumit ton, să decidă care este punctul central sau să ne spună cu precizie ce fel de satiră este sau dacă este o satiră. Este posibil ca părerile să fie împărţite cu privire la acea secţiune finală - aşa cum am spus, eu nu eram sigur. Dar acesta este un cinema de idei, iar noul val românesc atinge în continuare culmi impresionante”, a fost de părere Peter Bradshaw.

IndieWire: „Satira minunată a lui Radu Jude atinge o serie de absurdităţi moderne”

„Radu Jude îmbină umorul absurd cu o integritate socială ascuţită, ca o replică românească mai ascuţită la Ruben Östlund, pe măsură ce încercările unei asistente de producţie suprasolicitate pe nume Ange (Ilinca Manolache, senzaţională) se construiesc până la un cadru final de 40 de minute în care tragicomedia se adună peste tragicomedie cu un efect insuportabil de strălucitor. Observarea neajunsurilor unei naţiuni nu este, de obicei, atât de amuzantă. Cu toate acestea - spre deosebire de operele miserabiliste din zilele noastre ale unor oameni ca Ken Loach - „Nu vă aşteptaţi la prea multe de la sfârşitul lumii” şi baricadele sale rezistă în întregime pentru că Jude are încredere în publicul său pentru a aprecia amploarea tonului”.

Screen Daily: „Descrisă ca fiind "parţial comedie, parţial road movie, parţial montaj", cea mai recentă lucrare a lui Radu Jude pare a fi mai multe filme într-unul singur. „Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii” este un tratat tipic, exigent, dar jucăuş, despre starea lumii, conexiunile complexe dintre trecut şi prezent şi despre crearea şi manipularea imaginilor într-o eră post-adevăr şi deep fake”.

„Nu aştepta prea mult de la sfârşitul lumii” dezlănţuie o roată de idei efervescente, furie, citate şi referinţe care variază de la Bob Dylan la Regele Charles, de la Salman Rushdie la Elena Ferrante. Neliniştit în spirit şi lungit pe alocuri, este, de asemenea, provocator şi amuzant. Jude se foloseşte foarte bine de Manolache şi de distribuţia de ansamblu şi, în cele din urmă, reuşeşte să împletească toate noţiunile şi digresiunile sale în jurul noţiunii centrale că lucrurile se pot schimba, dar exploatarea este eternă”.

Producătorii filmului sunt Ada Solomon şi Adrian Sitaru. Distribuţia îi include pe: Ilinca Manolache, Ovidiu Pîrşan, Nina Hoss, Dorina Lazăr, Şerban Pavlu, Katia Pascariu, Alex Dascălu, Rodica Negrea, László Miske, Ioana Iacob, Claudia Ieremia, Zita Moldovan, Nicodim Ungureanu, Adina Cristescu, Sofia Nicolaescu, Adrian Nicolae, Andi Vasluianu.

„Nu aştepta prea mult de la sfîrşitul lumii” este o producţie 4 Proof Film în coproducţie cu Paul Thiltges Distributions, Les Films d’Ici, Kinorama şi Micro Film, în asociere cu Bord Cadre Films şi Sovereign Films, realizată cu sprijinul Centrul Naţional al Cinematografiei, Film Fund Luxembourg, Eurimages, Arte Cofinova/19 şi Croatian Audiovisual Centre, în colaborare cu Cineplexx România, EssenceMediacom şi Televiziunea Română.

În România, filmul va intra pe marile ecrane din 27 octombrie, de distribuţia locală ocupându-se compania Domestic Film, iar de vânzările internaţionale - compania Heretic.

Participarea la această ediţie a Festivalului de la Locarno este susţinută de Centrul Naţional al Cinematografiei, Uniunea Cineaştilor din România - UCIN şi Institutul Cultural Român.

Regizor şi scenarist, Radu Jude a câştigat cu lungmetrajul său de debut - „Cea mai fericită fată din lume” - premiul CICAE, la Berlinala 2009. În 2012, el a lansat lungmetrajul „Toată lumea din familia noastră”, prezentat în premieră mondială în secţiunea Forum de la Berlinală. Pelicula „Aferim!” (2015) i-a adus Ursul de Argint pentru cea mai bună regie. Ea a fost urmată de „Inimi cicatrizate” (2016), care a fost recompensată cu două premii la Locarno IFF şi pentru care Radu Jude a primit trofeul pentru regie la Mar del Plata, de documentarul „Ţara moartă” (2017) şi de lungmetrajul „Îmi este indiferent dacă în istorie vom intra ca barbari” (2018), primul film românesc premiat cu Globul de Cristal la Festivalul de la Karlovy Vary.

În 2020, Radu Jude a fost prezent la Berlinală cu două lungmetraje: „Tipografic majuscul” şi „Ieşirea trenurilor din gară”. Ambele filme au fost proiectate în secţiunea Forum a festivalului. Un an mai târziu, s-a impus între toate filmele din competiţie cu „Babardeală cu bucluc sau porno balamuc”, recompensat cu Ursul de Aur. În acelaşi an 2021, scurtmetrajul său „Plastic semiotic” a fost prezentat în afara concursului la Festivalul de Film de la Veneţia.

La ediţia din 2022 a Berlinalei, a fost selectat, în competiţia de scurtmetraje, cu „Amintiri de pe Frontul de Est”, realizat împreună cu istoricul Adrian Cioflâncă.