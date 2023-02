Producția cinematografică care a intrat direct pe primul loc în box-office-ul american

Filmul "Ant-Man and the Wasp: Quantumania", produs de Disney, a debutat pe primul loc în box-office-ul din Statele Unite şi Canada, obţinând încasări de 118 milioane de dolari în primul său weekend de proiecţii, potrivit datelor preliminare publicate duminică de compania de specialitate Exhibitor Relations, informează AFP.

Cel de-al treilea opus din această saga Marvel a depăşit aşteptările şi ar trebui să obţină unele dintre cele mai mari încasări în box-office-ul din Statele Unite după un debut atât de spectaculos.

"Este o lansare excelentă", a comentat David A. Gross de la Franchise Entertainment Research, în pofida recenziilor proaste şi a ratingurilor "anormal de scăzute" obţinute de acest film.

Cu actorul Paul Rudd în rolul Ant-Man şi cu Evangeline Lilly în cel al personajului Hope Van Dyne, acest film cu supereroi a surclasat peliculele clasate pe locurile următoare.

Pe locul al doilea s-a menţinut "Avatar 2: The Way of the Water", cu încasări de 7,5 milioane de dolari pe parcursul weekendului trecut, în contextul în care filmul produs de 20th Century Studios a obţinut încasări totale de 2,24 miliarde de dolari la nivel mondial.

"Puss in Boots: The Last Wish", un film pentru copii derivat din franciza "Shrek", a ocupat locul al treilea, cu încasări de 7,4 milioane de dolari, la nouă săptămâni după lansare.

Pe locul al patrulea s-a clasat "Magic Mike's Last Dance", regizat de Steven Soderbergh, cu încasări de 5,8 milioane de dolari. În acest film, al treilea opus din seria dedicată personajului Mike Lane, actorul Channing Tatum joacă rolul unui dansator de striptease pensionar şi cu o inimă mare.

Filmul horror "Knock at the Cabin", produs de Universal Studios şi regizat de un maestru american al thrillerului, cineastul M. Night Shyamalan, ocupă doar locul al cincilea, cu încasări de 4,6 milioane de dolari.

