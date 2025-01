Filmul care face furori în Statele Unite. A ajuns pe primul loc în box office VIDEO

"One of Them Days" a debutat pe primul loc la box office-ul nord-american, cu venituri de 11,6 milioane de dolari din 2.675 de săli nord-americane în weekend. Filmul a avut un buget redus de 14 milioane de dolari. După un început mai slab înainte de Crăciun, "Mufasa" a generat venituri de 209,8 milioane de dolari pe piaţa internă şi 588,4 milioane de dolari la nivel global până în prezent, potrivit Variety.

Animaţia "Mufasa: The Lion King" s-a menţinut pe locul doi în clasament şi a generat venituri de 11,5 milioane de dolari.

La începutul weekendului prelungit, se preconiza că reboot-ul Universal "Wolf Man" va urca pe locul 1 în clasamentul box office-ului naţional, dar a debutat sub previziuni, pe locul al treilea, cu 10,5 milioane de dolari din 3.354 de cinematografe în weekend. Producția a costat 25 de milioane de dolari. "Wolf Man" a primit nota C- la CinemaScore şi 53% la Rotten Tomatoes.

"Wolf Man" a avut încasări, pe plan internaţional, de 4,83 milioane de dolari din 53 de pieţe, ajungând la un total global de 15,3 milioane de dolari. Christopher Abbot joacă în noua versiune a regizorului Leigh Whannell a filmului din 1941 despre un bărbat care este muşcat de un prădător misterios şi începe să se transforme într-o creatură periculoasă care pune în pericol viaţa familiei sale. Whannell, printre ale cărui scenarii se numără "Saw" şi "Insidious", a condus remake-ul horror "The Invisible Man" realizat de Universal în 2020.

"Sonic the Hedgehog 3" de la Paramount s-a clasat pe locul al patrulea, cu 8,6 milioane de dolari în weekendul tradiţional şi o estimare de 11 milioane de dolari până luni. Cele trei continuări pentru copii au avut încasări de 218 milioane de dolari în America de Nord şi 420 de milioane de dolari la nivel mondial după cinci weekenduri de lansare. Aceste vânzări de bilete sunt oficial mai mari decât "Sonic" din 2020 (319 milioane de dolari) şi continuarea din 2022 "Sonic the Hedgehog 2" (405 milioane de dolari).

"Den of Thieves 2" a completat top cinci cu 6,6 milioane de dolari în weekend şi o estimare de 7,75 milioane de dolari în perioada extinsă a sărbătorilor. Thrillerul de acţiune a generat 27,3 milioane de dolari pe plan intern şi 10 milioane de dolari pe plan internaţional după două weekenduri pe marele ecran. "Pantera", cu Gerard Butler şi O'Shea Jackson Jr. în rolurile principale, are un buget de producţie de 40 de milioane de dolari.

