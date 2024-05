Când se poate vedea în România filmul ”Cum să faci sex”, despre trei adolescente care pleacă în vacanță în Grecia

„Cum să faci sex” / „How To Have Sex”, un film captivant despre maturizare, care a fost aplaudat la Cannes în 2023 şi a câştigat premiul Un Certain Regard, are premiera în cinematografe din 17 mai, distribuit de Independenţa Film.

Filmul, care este debutul în lungmetraj al regizoarei britanice Molly Manning Walker, preia una dintre temele centrale ale filmelor cu adolescenţi, pierderea virginităţii, şi pune întrebări incomode despre nesiguranţă şi influenţa anturajului.

Unul dintre cele mai importante filme ale anului trecut, „Cum să faci sex” vorbeşte despre consimţământ şi presiune sexuală, prin intermediul a trei adolescente aflate în vacanţa de după finalul examenelor: petreceri kitschoase în jurul piscinei, băutură de proastă calitate şi experienţe formative, unele palpitante, altele traumatizante.

Tara (Mia McKenna-Bruce) şi cele două prietene ale ei, Em (Enva Lewis) şi Skye (Lara Peake), trei adolescente la finalul liceului, pleacă în vacanţă în Malia, capitala petrecerilor şi exceselor din Creta: băutură, clubbing şi, bineînţeles, cuplat. Cele trei vor experimenta împreună complexităţile sexului şi autodescoperirii.

Molly Manning, regizoarea filmului care semnează şi scenariul, spune că şi-a dorit ca oamenii să vorbească despre astfel de subiecte incomode: „Am fost agresată când aveam 16 ani şi toată lumea evita subiectul sau îngheţa aerul din cameră când încercam să vorbesc despre el. De fapt, ceea ce trebuie să faci, să treci peste astfel de chestii, e să vorbeşti despre asta”.

Filmul a fost descris de publicaţia americană Vanity Fair drept „un lungmetraj de debut mai mult decât promiţător, care este o descriere vie şi sfâşietoare a efectelor dispreţului intenţionat şi dezumanizant faţă de femei”.

Scris în timpul pandemiei şi filmat în toamna anului 2022, în Creta, în afara sezonului, filmul a necesitat apariţia a peste 2000 de figuranţi cu vârste cuprinste între 16 şi 21 de ani, cu un look britanic. TikTok e platforma pe care echipa filmului a făcut o parte din documentare, de la costume la cluburi sau referinţe muzicale. Laura Ambler, actriţa care o interpretează pe Paige, a fost descoperită pe TikTok, iar Lara Peake, personajul Skye în film, a convins echipa de casting că îşi merită rolul creând o pagină pentru personajul ei.

Molly Manning Walker este directoare de imagine, regizoare şi scenaristă, care a terminat Şcoala Naţională de Film şi Televiziune din Anglia. Se află la debut în regie de lungmetraj, iar ideea filmului i-a venit în pandemie. A lucrat ca directoare de imagine pentru videoclipul piesei „Sundress” a lui A$AP Rocky, a făcut scurtmetraje în industria modei, documentare şi a semnat imaginea filmului Scrapper, al lui Charlotte Regan.

„Cum să faci sex” are premiera în cinematografe din 17 mai şi este distribuit în România de Independenţa Film, cu sprijinul Programului Europa Creativă - MEDIA al Uniunii Europene.

