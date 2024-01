Dezamăgire mare după debutul unuia dintre cele mai așteptate filme ale anului

Musicalul "Mean Girls" a fost cel mai bun film din box office, în timp ce "I.S.S.", un thriller SF care se petrece la bordul Staţiei Spaţiale Internaţionale, a eşuat în weekendul de lansare debutând pe şapte, scrie Variety.

"Mean Girls" a adăugat 11,7 milioane de dolari în al doilea weekend de la lansare, ajungând la 50 de milioane de dolari pe piaţa internă. Vânzările de bilete au scăzut abrupt cu 59% faţă de debut. Cu toate acestea, declinul filmului este atenuat de bugetul modest de 36 de milioane de dolari, ceea ce face ca performanţa sa de box office să fie supradimensionată.

În general, a fost un weekend slab pentru cinematografe. Trei filme din top cinci au fost lansate în preajma Crăciunului. "Fără nicio mare lansare de studio, acest weekend este genul de "gaură" în programul de lansări din 2024 lăsată de greve şi pandemie", spune David A. Gross, care conduce firma de consultanţă cinematografică Franchise Entertainment Research.

Singura lansare din acest weekend, "I.S.S.", s-a clasat pe locul al şaptelea, încasând la debut doar 3 milioane de dolari din 2.520 de săli de cinema.

Ariana DeBose şi Chris Messina sunt protagoniştii filmului de pe Bleecker Street, care a fost afectat de recenzii negative. "The Beekeeper", un thriller de acţiune regizat de David Ayer, a rămas pe locul al doilea, cu 8,3 milioane de dolari din 3.330 de săli. Până în prezent, filmul, cu Jason Statham în rolul unui fost agent care se răzbună în numele unui prieten, a generat aproape 31 de milioane de dolari în America de Nord.

"Wonka", un musical fantastic cu Timothée Chalamet în rolul ciocolatierului, a revenit pe locul al treilea, cu 6,7 milioane de dolari din 3.136 de săli de cinema. Filmul s-a bucurat de rezistenţă de sărbători şi, după şase săptămâni de la lansare, a generat până în prezent o sumă impresionantă de 187 de milioane de dolari în America de Nord şi 513 milioane de dolari la nivel global. Producţia sa a costat 100 de milioane de dolari, aşa că a fost un succes atât pentru Warner Bros. cât şi pentru operatorii de cinema.

Comedia romantică "Anyone but You", de Sydney Sweeney şi Glen Powell, a ajuns pe locul patru, cu 5,4 milioane de dolari din 2.928 de săli de cinema. După cinci weekenduri pe marile ecrane, filmul Sony a obţinut încasări de 64,2 milioane de dolari pe plan intern şi 100,2 milioane de dolari pe plan mondial. Depăşind pragul de 100 de milioane de dolari, "Anyone but You" este comedia romantică cu rating R cu cele mai mari încasări de la "Bridget Jones's Baby", din 2016. Cu un buget de producţie de 25 de milioane de dolari, aceasta marchează o victorie pentru Sony.

Aventura animată "Migration", produsă de Universal şi Illumination, a ajuns pe locul cinci, cu 5,3 milioane de dolari din 3.094 de săli. Filmul cu un buget de 72 de milioane de dolari, lansat tot în preajma Crăciunului, a strâns 94,6 milioane de dolari în America de Nord şi 191,6 milioane de dolari la nivel global.

În lansare limitată, "Origin", al regizoarei Ava DuVernay, a adunat 875.000 de dolari din 125 de săli, ceea ce se traduce printr-o sumă decentă de 7.000 de dolari pe locaţie. Neon, care a susţinut adaptarea neconvenţională a cărţii "Caste" de Isabel Wilkerson, intenţionează să extindă distribuirea filmului în următoarele săptămâni. "Origin" a fost în discuţia pentru premii, iar studioul speră că nominalizările la Oscar (care sunt anunţate marţi) vor contribui la creşterea vânzărilor de bilete.