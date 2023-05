Un videoclip în limba rusă și subtitrat, care a fost filmat pentru locuitorii Federației Ruse de serviciile de informații americane, a apărut pe internet.

El face apel la cetățenii Federației Ruse să se gândească la viața lor și să decidă dacă doresc să continue să trăiască așa cum le cere Kremlinu.

Videoclipul sugerează că mulți ruși sunt foarte conștienți de ceea ce se întâmplă în țara lor și în jur, dar nu vorbesc despre asta cu voce tare.

În același timp, Kremlinul încearcă în toate modurile posibile să transforme țara într-o închisoare.

Pentru ca o persoană să nu scape din închisoare, trebuie să știe cât mai puține despre ea. Agențiile de informații americane nu fac apel la o revoluție, ci la cooperare cu CIA.

În acest fel, rușii vor putea aduce mari beneficii nu numai lor, ci și pentru cei din jur. Cu cât înțeleg mai mulți cetățenii Federației Ruse acest lucru, cu atât mai repede va fi posibil să scape de dictatura lui Putin.

În același timp, nu există niciun indiciu în videoclip că Occidentul încearcă să distrugă Federația Rusă, lucru trâmbițat în mod constant de toate canalele TV de propagandă rusă.

CIA posted a recruitment ad for Russians 4 hours ago:

"Why I Contacted the CIA: My Decision"https://t.co/TsMEIPgMXB pic.twitter.com/rQEfHhN3eY