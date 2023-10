Surpriză în box-office-ul american. Filmul care a intrat pe prima poziție

"The Exorcist: Believer", un reboot al celebrei francize horror, a ocupat prima poziţie în box office-ul nord-american de weekend, deşi nu a fost pe măsura aşteptărilor, scrie Variety.

Filmul cu rating R, produs de Universal şi Blumhouse, a adunat 27,2 milioane de dolari din 3.663 de săli nord-americane în weekend, sub estimările care sugerau un debut mai apropiat de 35 de milioane de dolari. Aceste vânzări de bilete se situează undeva între recentele lansări horror, precum "Saw X" (18,3 milioane de dolari) şi "The Nun 2" (32,6 milioane de dolari).

"Believer" a debutat şi în box office-ul internaţional cu 17,8 milioane de dolari, pentru un start global de 45,1 milioane de dolari. Având în vedere că cel de-al şaselea film "Exorcistul" a costat doar 30 de milioane de dolari, este bine poziţionat în cinematografe. Dar recenziile (23% pe Rotten Tomatoes) şi scorurile publicului ("C" CinemaScore) au fost teribile, aşa că studioul ar putea fi nevoit să îşi reconsidere strategia înainte de premiera următoarei părţi, în 2025. Universal a cheltuit suma impresionantă de 400 de milioane de dolari în 2021 pentru a cumpăra drepturile asupra francizei, cu planuri de a dezvolta cel puţin o trilogie în următorii ani.

"PAW Patrol: The Mighty Movie" de la Paramount a coborât pe locul al doilea în a doua săptămână de la debut, încasând 11,7 milioane de dolari din 4.027 de cinematografe. Până în prezent, continuarea animaţiei pentru copii a obţinut încasări de 38,8 milioane de dolari în America de Nord şi de 48,2 milioane de dolari la nivel internaţional, ajungând la 87,1 milioane de dolari la nivel mondial. Este pe punctul de a-şi depăşi predecesorul, "PAW Patrol" din 2021, la box office-ul intern (40 de milioane de dolari, în timp ce a fost lansat simultan pe Paramount+), dar este în urma primului film în străinătate (104 milioane de dolari).

Un alt horror-thriller, "Saw X", a ocupat locul trei, cu 8,15 milioane de dolari, o scădere de 55% faţă de debut. După 10 zile de la lansare, cel de-al zecelea film "Saw" a obţinut 32,5 milioane de dolari. A costat doar 13 milioane de dolari.

"The Creator", regizat de Gareth Edwards şi avându-l ca protagonist pe John David Washington în rolul liderului unui război între oameni şi inteligenţa artificială, a coborât pe locul al patrulea, cu 6,1 milioane de dolari, în al doilea weekend în cinematografe. Până în prezent, thrillerul SF a obţinut încasări de 24,9 milioane de dolari pe plan intern şi 61,8 milioane de dolari pe plan mondial, ceea ce nu este atât de spectaculos, deoarece Disney şi New Regency au cheltuit 80 de milioane de dolari pentru a produce filmul înainte de marketing.

"The Blind", un film bazat pe credinţă despre Phil Robertson, starul din "Duck Dynasty", a completat topul cinci, cu 3,5 milioane de dolari din 1.312 săli de cinema. Fathom Events a lansat filmul, care a obţinut până în prezent 10,9 milioane de dolari.

