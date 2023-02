Filmul cu 11 nominalizări la Oscar și încasări de peste 100 de milioane de dolari se vede în România

Filmul "Orice, oriunde, oricând/ Everything Everywhere All at Once", peliculă cu 11 nominalizări la Premiile Oscar 2023, poate fi văzută în premieră de abonaţii VOYO.

”Everything Everywhere All At Once, filmul cu cele mai multe nominalizări la premiile Oscar 2023, a fost lansat începând de marţi pe VOYO, singura platformă de streaming din România care îl difuzează, chiar înainte de a fi disponibil în cinematografe. Este o nouă experienţă de vizionare în avans oferită abonaţilor noştri. Pe VOYO găseşti de fiecare dată cele mai vizionate emisiuni şi seriale PRO TV cu 24 de ore sau chiar o săptămână înainte de difuzarea pe TV. Cele mai multe filme şi seriale româneşti, peste 160 de titluri de la seria B.D. sau Toate pânzele sus până la noile sezoane Las Fierbinţi şi Clanul”, a spus Andrei Bereandă, Head of Digital PRO TV.

Pelicula spune povestea unei imigrante de origine chineză, Evelyn, care suferă din cauza crizei vârstei de mijloc, căsniciei şi a micii sale afaceri, o spălătorie. Aceasta duce o adevărată luptă pentru a-şi găsi împlinirea în viaţă. Destinul face ca Evelyn să pornească într-o aventură nebună, în care doar ea poate salva lumea, explorând alte universuri şi realităţi paralele, şi conectându-se cu vieţile pe care le-ar fi putut duce.

Încă de la lansare, "Orice, oriunde, oricând" a avut încasări record, cu peste 100 de milioane de dolari mai mult decât bugetul său de producţie. Publicul a rezonat cu povestea prezentată într-un mod cu totul inedit: amestec între imagini fantastice, arte marţiale, umor, dramă de familie şi comentarii ironice despre era informaţiilor. Datorită tuturor acestor elemente, pelicula a primit cele mai multe nominalizări la cea de-a 95-a gală de decernare a premiilor Oscar, care va avea loc duminică, 12 martie, la Dolby Theatre de la Ovation Hollywood.

Pelicula ştiinţifico-fantastică de acţiune a fost nominalizată la mai multe categorii, printre care: cel mai bun film, cel mai bun regizor (Dan Kwan şi Daniel Scheinert), cea mai bună actriţă în rol principal (Michelle Yeoh), cea mai bună actriţă în rol secundar (Jamie Lee Curtis) sau cel mai bun actor în rol secundar (Ke Huy Quan).

