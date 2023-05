Filmul despre sexualitate premiat la Cannes: ”Ar trebui să fim libere să bem şi să purtăm orice”

Filmul regizoarei britanice Molly Manning Walker „How To Have Sex” a câştigat, vineri, premiul secţiunii Un Certain Regard la Festivalul de Film de la Cannes, potrivit AFP.

„Acest film a fost cel mai magic moment din viaţa mea”, a declarat la anunţarea premiului regizoarea, pentru care acesta este primul lungmetraj, după ce a transmis un mesaj în care a explicat că îl dedică „tuturor celor care au fost agresaţi sexual”.

„How To Have Sex” urmăreşte trei tinere prietene care pleacă în vacanţă într-o staţiune de pe litoral în Creta. Una dintre ele caută să-şi piardă virginitatea, dar lucrurile merg prost.

Filmul foloseşte clişeele acestui gen de vacanţă în străinătate - băutură fără limite, petreceri la piscină şi cartofi prăjiţi cu brânză - pentru a aborda problemele grave ale consimţământului şi violului.

„Cred că, în calitate de femei, cunoaştem prea mult această experienţă. Nu trebuie să fim din nou traumatizate", a declarat londoneza în vârstă de 29 de ani pentru AFP la Cannes, în timpul Festivalului.

Molly Manning Walker s-a inspirat după o agresiune sexuală pe care a suferit-o când avea 16 ani. „Ar trebui să fim libere să bem şi să purtăm orice ne dorim, fără a fi atacate", a adăugat ea.

Directoare de imagine pentru alţi realizatori, ea a regizat şi videoclipuri muzicale şi reclame, precum şi două scurtmetraje.

Secţiunea Un Certain Regard este principala secţiune paralelă a Festivalului de Film de la Cannes, dedicată în special noilor talente. Juriul a fost prezidat de actorul american John C. Reilly.