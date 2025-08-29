Fotografii inedite și imagini în premieră cu Regina Maria - Curaj, compasiune, blândețe, virtuțile unei figuri care a marcat istoria României

Update Politic: Cătălin Drulă își pregătește candidatura la Primăria București. Dilema candidatului comun USR-PNL: „Dacă erau alegeri în două tururi nu mai erau necesare alianțe tactice”

Autor: Monica Vasilescu
Vineri, 29 August 2025, ora 12:52
Dan Drăghicescu, producător de film - FOTO: Ziare.com

Pe 28 august, iubitorii de frumos au avut ocazia să participe la un eveniment cultural deosebit, dedicat memoriei și personalității Reginei Maria a României. Manifestarea a cuprins vernisajul expoziției de fotografie documentară „Regina britanică a României”, urmat de proiecția în aer liber a filmului documentar „Maria, Inima României”, regizat de John Florescu, cu Dan Drăghicescu în calitate de producător asociat.

Expoziția foto „Regina britanică a României”

Curatoriată de Dan Drăghicescu, expoziția reunește imagini rare din arhiva personală a Reginei Maria, ilustrând momente intime și oficiale din viața sa. Fotografiile pun în valoare atât latura umană, cât și rolul istoric al suveranei, evocând noblețea și forța sa de caracter.

Film documentar: „Maria, Inima României”

Documentarul proiectat a oferit publicului o incursiune emoționantă în viața reginei, cu secvențe în premieră în care aceasta apare vorbind la cameră, filmate în Washington. Imaginile sunt îmbinate cu cadre memorabile din timpul Primului Război Mondial, redând portretul unei personalități complexe, curajoase și pline de compasiune.

„Maria, Inima României” face parte din Turneul Național de Educație Istorică 2025, un proiect ambițios care își propune să apropie tinerii și publicul larg de istoria națională, prin intermediul artei cinematografice.

Evenimentul a fost organizat cu sprijinul brandului IUTTA, care a integrat în colecția „Regina” cuvintele-cheie ce definesc personalitatea Mariei – curaj, compasiune, speranță și blândețe. La proiecție și expoziție au fost prezenți producătorul asociat Dan Drăghicescu, pasionați de film documentar, dar și actrița Iulia Verdeș, interpretă a rolului Elenei Chrissoveloni în filmul istoric „Maria, Regina României” (2019).

Moștenirea Reginei Maria

Nepoata Reginei Victoria a Marii Britanii și fiica Ducelui Alfred de Edinburgh și a Marii, fiica Țarului Alexandru al II-lea al Rusiei, Regina Maria a României a fost una dintre remarcabilele figuri ale istoriei naționale și ale Balcanilor. Cu demnitate și tărie, a influențat nu doar destinul României în timpul războaielor și al Marii Uniri, ci și viitorul altor case regale europene, inclusiv pe cel al Reginei Maria a Iugoslaviei.

Prin această dublă manifestare culturală – expoziție și film – publicul a avut prilejul să redescopere chipul luminos al unei regine care a marcat profund istoria și identitatea României.

#Film, #Regina Maria, #expozitie foto, #film documentar , #arta si cultura
