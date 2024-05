A început Festivalul de la Cannes. La ceremonia de deschidere, Juliette Binoche a premiat-o pe Meryl Streep cu un Palme d'Or onorific VIDEO FOTO

Cea de-a 77-a ediţie a Festivalului de Film de la Cannes a fost declarată deschisă, marți, 14 mai, de celebrele actrițe Juliette Binoche şi Meryl Streep.

"Tu nous as donné une nouvelle image de nous-mêmes". Juliette Binoche rend hommage à Meryl Streep. Un beau moment d'émotion. ❤️#Cannes2024 pic.twitter.com/kZMjvccqC0 — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 14, 2024

La ceremonie, legendara Meryl Streep a primit un premiu Palme d'Or onorific, care îi imortalizează "locul de neşters în istoria cinematografiei".

Înainte ca Meryl Streep să îşi primească premiul, ea a fost întâmpinată de ovaţii furtunoase timp de două minute. Câştigătoarea premiului Oscar, în vârstă de 74 de ani, a fost atât de copleşită de emoţie încât mai întâi s-a prefăcut că iese din scenă, dar în cele din urmă a început să danseze pe acordurile muzicii din filmul "Out of Africa", după o scurtă trecere în revistă video a prolificei sale cariere.

they played mamma mia at #Cannes2024 and meryl streep started dancing I’m- 😭 pic.twitter.com/25STHdCgID — ariely ¨̮ (@sinadiemequiere) May 14, 2024

"Aţi schimbat modul în care vedem femeile în lumea cinematografiei (...) ne-aţi oferit o nouă imagine despre noi înşine", a declarat actriţa Juliette Binoche, care nu şi-a putut stăpâni lacrimile, înainte de a-i înmâna lui Meryl Streep Palme d'Or onorific.

"Regina Meryl", în vârstă de 74 de ani, a adunat deja aproape toate premiile, inclusiv un număr record de 21 de nominalizări la Oscar şi 3 statuete de aur, dar nu mai fusese la Cannes de 35 de ani.

În discursul ei, Streep a mulţumit Cannes-ului pentru că a primit-o din nou după 35 de ani, ultima sa apariţie fiind pentru "Evil Angels" din 1989. Ea a spus că vizionarea clipurilor retrospective ale carierei sale în cadrul ceremoniei a fost "ca şi cum m-aş uita pe fereastra unui tren de mare viteză, privindu-mi tinereţea zburând spre vârsta mijlocie, chiar în locul în care mă aflu pe această scenă în această seară. Atât de multe feţe şi atât de multe locuri pe care mi le amintesc", potrivit Variety.

"Je vous dois beaucoup à vous tous, les cinéphiles. Vous ne vous êtes pas encore lassés de moi, vous n’êtes pas descendus du train! " Ads Meryl Streep remercie le public, toujours aussi fidèle après 45 ans de carrière.#Cannes2024 pic.twitter.com/7GFaip9BjI — france.tv cinéma (@francetvcinema) May 14, 2024

Streep a spus că ultima dată când a fost la Cannes, "eram deja mamă a trei copii, urma să împlinesc 40 de ani şi credeam că cariera mea s-a terminat".

"Aceasta nu era o aşteptare nerealistă pentru actriţele de atunci. Şi singurul motiv pentru care sunt aici în această seară şi pentru care am continuat este datorită artiştilor foarte talentaţi cu care am lucrat, inclusiv doamnei preşedintă", a spus ea, arătând-o pe preşedinta juriului Greta Gerwig, care a regizat-o în 2019 în "Little Women".

Streep şi-a încheiat discursul spunând că este "atât de recunoscătoare că nu v-aţi săturat de chipul meu şi că nu aţi coborât din tren".

"Mama mea, care de obicei are dreptate în toate privinţele, mi-a spus: Meryl, draga mea, vei vedea. Totul trece atât de repede. Atât de repede'. Şi aşa a fost, şi aşa este", a spus Streep. "Cu excepţia discursului meu, care este prea lung".

Acest premiu i-a fost acordat în semn de recunoaştere pentru cariera actriţei, care a început în 1977 cu "Julia", urmat de "Kramer vs Kramer" - primul ei Oscar (1979). De asemenea, a fost la fel de magistrală în melodrame - "The French Lieutenant's Mistress" (1981) - şi este de neuitat în rolul unei supravieţuitoare a Holocaustului în "Sophie's Choice" (al doilea Oscar) şi în rolul lui Karen Blixen din "Out of Africa" (1985).

La 40 de ani, actriţa care credea că şi-a încheiat cariera, s-a orientat spre comedie, până la triumful din 2006 din "The Devil Wears Prada".

Alte două Palmes d'Or onorifice vor fi decernate la această ediţie, unul Studioului Ghibli, în 20 mai, iar celălalt regizorului George Lucas, părintele "Star Wars", la ceremonia de închidere.

Greta Gerwig s-a declarat "onorată" că a fost aleasă preşedinte al juriului. Într-un scurt discurs, ea a vorbit despre dragostea sa pentru cinema şi despre încântarea de a descoperi filmele din competiţie.

Membrii juriului vor avea sarcina dificilă de a decide între cele 22 de filme din competiţie din acest an, regizate de 18 bărbaţi şi 4 femei. Omar Sy, Eva Green, Lily Gladstone, Nadine Labaki, Juan Antonio Bayona, Ebru Ceylan, Perfrancesco Favino şi Kore-eda Hirokazu fac parte din juriul competiţiei oficiale, alături de preşedinta Greta Gerwig.

După o ceremonie de deschidere dominată de prezenţa actriţelor, festivalul s-a deschis cu filmul "Le Deuxième acte" de Quentin Dupieux, proiectat în prezenţa echipei.

✨ Opening of the 77th Act of the Festival de Cannes with the Red Steps of LE DEUXIÈME ACTE (THE SECOND ACT) by QUENTIN DUPIEUX#Cannes2024 #RedSteps #OutOfCompetition #OpeningFilm #OfficialSelection https://t.co/RqPtrS5iqK — Festival de Cannes (@Festival_Cannes) May 14, 2024

