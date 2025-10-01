Filme și seriale în luna octombrie pe Netflix: „The Witcher” sezonul 4, „Nobody Wants This” sezonul 2 și altele

Persoană care se pregătește să vadă un film FOTO Pixabay

Netflix propune în octombrie sezonul 4 din seria „The Witcher”, care îi readuce în prim-plan pe Geralt, Yennefer şi Ciri, despărţiţi de un război crunt şi de mulţi duşmani neîndurători; filmul „Steve”, cu Cillian Murphy în rolul unui director care încearcă din răsputeri să ţină pe linia de plutire o şcoală de corecţie, în timp ce se luptă cu propriile probleme; „The Woman in Cabin 10”, o adaptare plină de mister şi suspans a romanului bestseller scris de Ruth Ware, cu Keira Knightley în rolul principal.

Tot în octombrie vin pe platformă şi: sezonul 3 din „The Diplomat”, care o găseşte pe Kate în mijlocul unui haos total, ce atrage urmări serioase; thrillerul politic „A House of Dynamite”, în regia lui Kathryn Bigelow, câştigătoare a premiului Oscar, cu Idris Elba, Rebecca Ferguson şi Gabriel Basso în rolurile protagoniştilor; al doilea capitol al seriei „Nobody Wants This”, unde povestea de iubire relativ perfectă dintre Joanne şi Noah întâmpină obstacole; filmul „Ballad of a Small Player”, o dramă psihologică care prezintă încercările la care este supus un împătimit al cazinourilor, interpretat de Colin Farrell.

Luna aceasta vor putea fi văzute şi: „Hotel Transylvania”, „A Quiet Place”, „Romeo + Juliet”, seria „Kill Bill” şi „P.S. I love You”.

Titlurile lunii

„Steve”, din 3 octombrie

Ads

Plasată la mijlocul anilor '90, acţiunea filmului Steve este o reimaginare a bestsellerului Shy, scris de Max Porter. Filmul urmăreşte o zi crucială din viaţa directorului Steve (Cillian Murphy, câştigător al premiului Oscar) şi a elevilor săi de la o şcoală de corecţie.

În timp ce Steve luptă pentru a proteja integritatea şcolii şi a împiedica închiderea iminentă a acesteia, se confruntă cu propriile probleme de sănătate mintală. În paralel, îl descoperim pe Shy (Jay Lycurgo), un adolescent prins între un trecut dur şi un viitor incert, care încearcă să-şi împace fragilitatea interioară cu pornirile violente şi autodistructive.

Cu: Cillian Murphy, Tracey Ullman, Jay Lycurgo, Simbiatu Ajikawo, Emily Watson, Douggie McMeekin, Youssef Kerkour, Luke Ayres, Joshua J Parker, Araloyin Oshunremi, Tut Nyuot, Tom Moya, Ahmed Ismail, Joshua Barry, Archie Fisher, Ben Lloyd-Hughes, Priyanga Burford, George Fouracres, Marcus Garvey, Ruby Ashbourne Serkis şi Roger Allam.

„The Woman in Cabin 10”, din 10 octombrie

Ads

În timp ce se afla pe un iaht de lux pentru o misiune, o jurnalistă observă cum o pasageră este aruncată peste bord târziu în noapte. Însă cum toţi călătorii şi personalul sunt prezenţi, i se spune că nu s-a întâmplat nimic. Deşi nimeni nu o crede, ea continuă să caute răspunsuri, punându-şi propria viaţă în pericol. Bazat pe bestsellerul Femeia din cabina 10, de Ruth Ware.

Regizat de Simon Stone, filmul îi are în distribuţie pe: Keira Knightley, Guy Pearce, Hannah Waddingham, David Ajala, Gitte Witt, Art Malik, Daniel Ings, David Morrissey, Christopher Rygh, Paul Kaye, Kaya Scodelario, Lisa Loven Kongsli şi Gugu Mbatha-Raw.

„The Witcher”, sezonul 4, din 30 octombrie

După evenimentele care au schimbat Continentul în Sezonul 3, Geralt, Yennefer şi Ciri se regăsesc separaţi de un război nemilos şi nenumăraţi duşmani. Pe măsură ce drumurile lor se despart şi scopurile lor devin tot mai clare, ei dau peste aliaţi neaşteptaţi, dornici să li se alăture în călătoriile lor. Iar dacă vor reuşi să accepte aceste „familii găsite", s-ar putea să aibă o şansă reală de a se reuni... pentru totdeauna.

Ads

Regizori: Sergio Mimica-Gezzan (401 & 402), Tricia Brock (403 & 404), Alex Garcia Lopez (405 & 406) şi Jeremy Webb (407 & 408).

Distribuţie: Liam Hemsworth, Anya Chalotra, Freya Allan, Joey Batey, Laurence Fishburne, Eamon Farren, Anna Shaffer, Mimî M Khayisa, Cassie Clare, Mahesh Jadu, Meng'er Zhang, Graham McTavish, Royce Pierreson, Mecia Simson, Sharlto Copley, Danny Woodburn, Jeremy Crawford, Bart Edwards, Hugh Skinner, James Purefoy, Christelle Elwin, Fabian McCallum, Juliette Alexandra, Ben Radcliffe, Connor Crawford, Aggy K. Adams, Linden Porco, Therica Wilson-Read, Rochelle Rose şi Safiyya Ingar.

Seriale

„Love is blind”, sezonul 9, din 1 octombrie

Persoane singure din Denver aflate în căutarea sufletului pereche intră în capsule, înfruntând intrigi şi triunghiuri amoroase, sperând să-şi găsească iubirea.

„Dudes”, din 2 octombrie

Patru prieteni apropiaţi, de 40 de ani, încearcă să se adapteze la noile norme ale masculinităţii moderne, dar eforturile lor par să complice şi mai mult lucrurile.

Ads

„Genie, make a wish”, din 3 octombrie

După un mileniu, un duh extravagant se întoarce să îndeplinească dorinţele unei femei hotărâte. Va putea magia lui să facă din rutina ei un univers al iubirii şi al fanteziei?

„The New Force”, din 3 octombrie

O secţie de poliţie cu personal insuficient din Suedia anilor 1950 lansează un experiment îndrăzneţ şi angajează primul grup de agente. Inspirat din fapte reale.

„Monster: The Ed Gein Story”, din 3 octombrie

Povestea şocantă a lui Ed Gein, criminalul şi jefuitorul de morminte, care a inspirat cei mai faimoşi ucigaşi de pe marele ecran.

„True Haunting”, din 7 octombrie

Prin reconstituiri captivante şi interviuri din prezent, acest serial terifiant explorează întâlnirile paranormale din perspectiva celor care le-au trăit.

„Is it cake? Halloween”, din 8 octombrie

E tort sau nu? Ne daţi sau nu ne daţi? Cofetarii pricepuţi pregătesc torturi suprarealiste de Halloween în această ediţie specială de sezon a serialului-concurs de succes.

Ads

„Nero the Assassin”, din 8 octombrie

Franţa anului 1504. Un asasin care fuge de duşmani îşi regăseşte fiica de mult pierdută şi este nevoit să aleagă ce să salveze: pe ea, pe el însuşi sau lumea.

„Boots”, din 9 octombrie

După ce se alătură pe negândite Marinei SUA, un adolescent umilit găseşte un nou scop în viaţă, dar şi o frăţie neaşteptată în rândul echipei pestriţe de recruţi.

„The Resurrected”, din 9 octombrie

Pentru a-şi răzbuna fiicele, două mame îndurerate readuc la viaţă un şarlatan, dar odată cu adevărurile care ies la iveală, dreptatea pare că le scapă din mână.

„Splinter Cell: Deathwatch”, din 14 octombrie

În lumea sumbră a spionajului, Sam Fisher este un zvon şi o legendă. Atras înapoi în acţiune, el trebuie să ajute o nouă recrută să expună o conspiraţie globală.

„No one saw us leave”, din 15 octombrie

Trecând printr-o despărţire cu probleme, o femeie luptă să-şi recupereze copiii răpiţi de către soţul ei. Un serial dramatic inspirat de o poveste adevărată.

Ads

„The Diplomat”, sezonul 3, din 16 octombrie

Prinsă în vârtejul unei crize diplomatice, Kate trebuie să facă faţă unei noi administraţii fragile şi unei ameninţări mortale, cu consecinţe ce pot schimba lumea.

„Romantics Anonymous”, din 16 octombrie

O ciocolatieră strălucită care se teme să privească lumea în ochi cunoaşte un moştenitor care se teme să-i atingă pe alţii, apoi descoperă că fiecare e imun la celălalt.

„Starting 5”, sezonul 2, din 16 octombrie

Un serial fascinant care îi urmăreşte pe Jaylen Brown, Kevin Durant, Shai Gilgeous-Alexander, Tyrese Haliburton şi James Harden de-a lungul sezonului NBA 2024 - 2025.

„The Monster of Florence”, din 22 octombrie

O dramă poliţistă ce urmăreşte cazul lui „Il Mostro di Firenze", primul ucigaş în serie din Italia, care a fugit de justiţie şi a terorizat naţiunea decenii întregi.

„Nobody Wants This”, sezonul 2, din 23 octombrie

Ameţitoarea poveste de dragoste dintre Joanne şi Noah începe să fie tulburată de drame de familie, încercări în carieră şi o foarte mare întrebare.

Ads

„The Asset”, din 27 octombrie

Infiltrându-se într-un imperiu mafiot, agenta sub acoperire Tea trebuie să facă o alegere dureroasă: să-şi continue misiunea sau să o ajute pe iubita capului mafiot?

„Breathless”, sezonul 2, din 31 octombrie

Privatizarea spitalului aduce un nou supervizor şi tensionează echipa, în timp ce Patricia şi Jésica luptă între viaţă şi moarte.

„Rythm + Flow France”, sezonul 4, din 31 octombrie

Începe duelul! Legendele rap SCH şi SDM merg cap la cap în competiţia care vine cu noi provocări şi două tabere care luptă pentru şansa de a triumfa.

Documentare

„Victoria Beckham”, din 9 octombrie

Intră în atelierul londonez al Victoriei Beckham, unde fosta Spice Girl devenită designer renumit îşi dezvăluie viaţa şi se pregăteşte pentru Săptămâna Modei de la Paris.

„My Father, The Btk Killer”, din 10 octombrie

Crescută de un bărbat care duce o viaţă dublă monstruoasă, fiica ucigaşului BTK relatează povestea ei înfiorătoare în acest documentar despre crime reale.

„The Perfect Neighbor”, din 17 octombrie

În acest documentar, imaginile surprinse de camerele de corp ale poliţiei dezvăluie cum un conflict de lungă durată între vecini s-a transformat într-o tragedie.

„Turn of the Tide: The Surreal Story of Rabo de Peixe”, din 17 octombrie

În iunie 2001, sute de kilograme de cocaină au fost aduse de valuri într-un sat portughez. Acest documentar dezvăluie impactul profund şi de durată asupra comunităţii.

Ads