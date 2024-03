Topul favoriților la Oscar 2024. Conduce un film care a adunat 13 nominalizări

BBC a găsit 17 repere care ar putea fi atinse la gala Oscar de la Los Angeles. Conform unui model matematic, "Oppenheimer" are 78% şanse de a câştiga premiul pentru "cel mai bun film" la gala Oscar din acest an, scrie The Hollywood Reporter.

"Oppenheimer" conduce toate cu 13 nominalizări, cele mai multe de la "The Shape of Water". În total, 13 filme au fost nominalizate la cel puţin una dintre categoriile "cel mai bun film", "regizor" sau o categorie de interpretare. Numele concurenţilor de top Cillian Murphy, Lily Gladstone, Cord Jefferson este format fiecare din 13 litere. Cuvântul "Ken" apare de exact 13 ori în versurile piesei "I'm Just Ken", potrivit THR.

Emma Stone ar putea intra într-un club exclusivist

Vedeta din "The Poor Things" ar putea deveni a opta actriţă care câştigă două premii Oscar până la vârsta de 35 de ani, după ce a mai câştigat pentru "La La Land" în 2017. Ea ar păşi pe urmele lui Meryl Streep, Jodie Foster, Elizabeth Taylor, Bette Davis, Luise Rainer, Olivia de Havilland şi Hilary Swank. Niciun actor de sex masculin nu a reuşit vreodată aceeaşi performanţă.

Stone este, de asemenea, doar a doua femeie care este nominalizată atât pentru interpretare, cât şi pentru producţie pentru acelaşi film, după Frances McDormand cu "Nomadland" în 2020. Dar victoria lui Stone în categoria "cea mai bună actriţă" este departe de a fi garantată - categoria este văzută ca o luptă strânsă între ea şi vedeta din "Killers of the Flower Moon", Lily Gladstone.

"The Holdovers" a reuşit un miracol de Crăciun

"The Holdovers" este primul film de Crăciun care a fost nominalizat la categoria "cel mai bun film" de la "Miracle on 34th Street", în 1948. ("It's A Wonderful Life" a fost nominalizat cu un an mai devreme). Filmul spune povestea unui profesor morocănos care trebuie să rămână în internatul său în perioada Crăciunului pentru a supraveghea copiii care nu se duc acasă de sărbători. Paul Giamatti este nominalizat pentru "cel mai bun actor" iar Da'Vine Joy Randolph este favorită la categoria "cea mai bună actriţă în rol secundar".

Coloana sonoră a filmului "Barbie" ar putea avea mai multe şanse la un trofeu decât regizoarea sa

În ciuda faptului că a ratat selecţiile la "cel mai bun regizor" şi "cea mai bună actriţă", nominalizările pentru "Barbie" au intrat deja în istoria premiilor Oscar. Greta Gerwig, care a regizat şi co-scris filmul, este singura regizoare care a avut primele trei filme nominalizate pentru "cel mai bun film" - "Lady Bird", "Little Women" şi "Barbie".Cu toate acestea, este posibil ca "Barbie" să câştige doar unul dintre cele opt premii la care este nominalizat - "cel mai bun cântec original" pentru "What Was I Made For?" cântat de Billie Eilish. Acest lucru ar reflecta parcursul filmului "A Star is Born" din 2018, filmul lui Bradley Cooper, care a obţinut, de asemenea, opt nominalizări, dar a câştigat doar la categoria cântec, pentru piesa "Shallow" a lui Lady Gaga.

Cillian Murphy este gata să întrerupă o tendinţă de un deceniu

Se aşteaptă ca "Oppenheimer" să domine gala, cu victorii probabile la categoriile majore, inclusiv la "cea mai bună imagine". Dacă starul său irlandez Cillian Murphy va câştiga şi el, va fi pentru prima dată din 2012 când acelaşi film va câştiga atât premiul pentru "cel mai bun actor", cât şi "cel mai bun film". Ultimul a fost "The Artist" şi starul său Jean Dujardin.Cillian Murphy ar fi primul câştigător de origine irlandeză al premiului pentru "cel mai bun actor".

Este o poveste diferită în cazul "celei mai bune actriţe", care în ultima vreme se potriveşte mai des cu premiul pentru "cea mai bună imagine".

Doi dintre ultimii trei câştigători ai premiului pentru "cel mai bun film", "Nomadland" şi "Everything Everywhere All At Once", au câştigat şi premiul pentru "cea mai bună actriţă" pentru vedetele lor, Frances McDormand, respectiv Michelle Yeoh.

Sunt patru cupluri nominalizate la Oscar anul acesta

Justine Triet, nominalizată la categoria "cel mai bun regizor", este recunoscută şi la categoria "scenariu original", alături de soţul ei, Arthur Harari. Cei doi sunt nominalizaţi împreună pentru că au scris "Anatomy of a Fall", una dintre cele cinci selecţii pe care le are filmul. La ceremonia Globurile de Aur, Triet a explicat că cei doi au scris filmul "blocaţi în apartamentul nostru" în timpul pandemiei şi "în mod ciudat", a glumit ea, nu s-au omorât unul pe celălalt ca urmare a acestui lucru.Christopher Nolan şi Emma Thomas sunt nominalizaţi în calitate de producători pentru "Oppenheimer", la categoria "cel mai bun film".

Recent căsătoriţi, Greta Gerwig şi Noah Baumbach, de la "Barbie", sunt nominalizaţi împreună pentru scenariul filmului, în timp ce Margot Robbie şi Tom Ackerley sunt nominalizaţi ca producători pentru "cea mai bună imagine".

Bradley Cooper este a cincea persoană în viaţă cu cele mai multe nominalizări care nu a câştigat niciodată un Oscar

Actorul, care a devenit celebru după ce a jucat în "The Hangover", a fost nominalizat de 12 ori, datorită activităţii sale în calitate de actor, regizor şi scenarist pentru mai multe filme. Dar nu a câştigat niciodată niciunul dintre premiile la care a fost nominalizat.Singurele persoane care au obţinut mai multe nominalizări fără să câştige sunt inginerul de sunet Greg P. Russell (16 nominalizări), compozitorul Thomas Newman (15), compozitoarea Diane Warren (15) şi supervizorul de efecte speciale Daniel Sudick (13).

Este puţin probabil ca Cooper să îşi întrerupă seria anul acesta, întrucât filmul său "Maestro" nu este pronosticat să câştige la categoriile la care este nominalizat - "cel mai bun actor", "cel mai bun film" şi "cel mai bun scenariu original".

Doi nominalizaţi au stabilit un record pentru actorii gay

Pentru prima dată în istorie, doi actori gay declaraţi sunt nominalizaţi pentru că au interpretat personaje gay declarate. Este vorba de Colman Domingo, care îl portretizează pe activistul pentru drepturile civile Bayard Rustin, şi de Jodie Foster, care o interpretează pe prietena şi antrenoarea înotătoarei Diana Nyad, Bonnie Stoll.

Singura dată când un actor homosexual a mai fost nominalizat a fost Sir Ian McKellen, pentru "Gods and Monsters", în 1998, tot pentru interpretarea unui personaj homosexual.

Martin Scorsese este cel mai vârstnic nominalizat vreodată pentru "cel mai bun regizor"

Scorsese a fost nominalizat anul acesta pentru al 10-lea său Oscar - stabilind un nou record pentru un regizor în viaţă, depăşindu-l pe Steven Spielberg.William Wyler, regizorul lui "Ben Hur", deţine recordul, cu 12.

La 81 de ani, Scorsese este, de asemenea, cel mai vârstnic nominalizat vreodată la această categorie. Precedentul deţinător al recordului a fost John Huston, care a fost nominalizat în 1985 pentru "Prizzi's Honor", când avea 79 de ani. Cel mai în vârstă câştigător este Clint Eastwood, care avea 74 de ani când a câştigat pentru "Million Dollar Baby".

Totuşi, cel mai în vârstă nominalizat în acest an este compozitorul John Williams, recunoscut la categoria "muzică originală" pentru "Indiana Jones and the Dial Of Destiny" la vârsta de 92 de ani.

Lily Gladstone este prima americancă nativă nominalizată la categoria "cea mai bună actriţă"

Actriţa în vârstă de 37 de ani nu este prima interpretă autohtonă nominalizată pentru cea mai bună actriţă - Keisha Castle-Hughes din "Whale Rider" şi Yalitza Aparicio din "Roma" au precedat-o. Dar vedeta din "Killers of the Flower Moon" este prima din SUA. Actriţa provine dintr-o rezervaţie indiană Blackfeet din nordul statului Montana. Ea a câştigat deja premii la SAG Awards şi la Globurile de Aur, iar în ambele discursuri de acceptare a vorbit pe scurt Blackfeet, limba sa algonquiană maternă.

Emily Blunt, Danielle Brooks, Sterling K Brown şi Colman Domingo au primit anul acesta primele lor nominalizări la Oscar. America Ferrera, Lily Gladstone şi Cillian Murphy candidează, de asemenea, pentru prima dată la un Oscar.

Ceilalţi actori nominalizaţi pentru prima dată sunt Sandra Hüller, Jeffrey Wright şi Da'Vine Joy Randolph.

"American Fiction" a bătut deja un record

Este prima dată când doi actori de culoare, Jeffrey Wright şi Sterling K Brown, sunt nominalizaţi la categoriile principal şi secundar pentru acelaşi film.

"American Fiction" spune povestea unui autor de culoare frustrat, care scrie în glumă o carte pe seama stereotipurilor rasiale, doar pentru ca editorii să se dea peste cap pentru a o lansa.

La 20 din ultimele 22 de ceremonii ale Oscarurilor, cel puţin un film a fost nominalizat doar pentru scenariu. Anul acesta, "May December" este nominalizat pentru scenariul său, scris de Samy Burch - dar filmul a ratat toate celelalte categorii. Filmul lui Julianne Moore se alătură nominalizărilor anterioare "Knives Out", "Borat", "My Big Fat Greek Wedding", "Molly's Game" şi "Straight Outta Compton".

Robert Downey Jr va câştiga aproape sigur un Oscar datorită lui Christopher Nolan.Ceea ce reprezintă o schimbare faţă de 2008 şi faţă de precedenta nominalizare a lui Downey Jr la categoria "cel mai bun actor în rol secundar" pentru "Tropic Thunder". În acel an, el a pierdut în faţa Jokerului lui Heath Ledger din "The Dark Knight", regizat de Christopher Nolan. Anul acesta, Downey Jr. va câştiga aproape sigur, datorită prestaţiei sale din "Oppenheimer", un film regizat întâmplător tot de Christopher Nolan.

Nu ar fi existat "Oppenheimer" fără "Twilight"

Christopher Nolan a decis să facă un film despre J. Robert Oppenheimer după ce a lucrat la "Tenet" cu Robert Pattinson, starul din "Twilight".

Actorul i-a făcut cadou lui Nolan o colecţie de discursuri ale lui Oppenheimer când au terminat filmările, iar când Nolan le-a citit, a fost inspirat să facă filmul.

Cea de-a 96-a ediţie a premiilor Oscar va va avea loc la Los Angeles, în 10 martie.

