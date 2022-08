Filmarea făcută pe ascuns în interiorul centralei nucleare Zaporojie. "Aceste vehicule se află la 30 de metri de reactor" VIDEO

Un videoclip filmat pe ascuns în interiorul centralei nucleare din Zaporojie surprinde imagini înfricoșătoare.

Mai multe camioane militare rusești sunt parcate în interiorul complexului energetic nuclear, potrivit imaginilor.

Un grup de analiști independenți a analizat videoclipul și a aproximat locul în care au fost parcate respectivele echipamente militare.

"Se află în imediata apropiere a rezervorului principal de ulei, care conține substanța inflamabilă menită să răcească turbina cu abur. Există și hidrogen, de asemenea cu pericol mare de explozie, folosit pentru răcirea generatorului.

Russians place their military equipment directly on the territory of the #Zaporizhzhia NPP. pic.twitter.com/Bzj3ceWpOj