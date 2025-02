Ce filme să urmărești de „Ziua Îndrăgostiților. Seria specială de „Valentine's Day”

Filme romantice şi premiere pentru a celebra Ziua Îndrăgostiţilor vor fi difuzate în weekend la DIVA. În perioada 14-16 februarie, sunt programate câte două filme romantice, de la ora 20:00.

Seria specială "Weekendul îndrăgostiţilor"

• 14 februarie, ora 20:00, premieră - „Dragoste în paşi de dans” (Romance with a Twist, 2024). Acrobatul profesionist Bennet (Olivier Renaud) are nevoie urgent de o nouă parteneră pentru o reprezentaţie la un festival artistic local. Aşa că face pereche cu fosta dansatoare Luna (Jocelyn Hudon), care are parte de provocarea vieţii ei în timpul repetiţiilor, pentru că... se îndrăgosteşte.

• 14 februarie, ora 22:00 - „Cerută la Paris” (A Paris Proposal, 2023). Colegii Anna (Alexa PenaVega) şi Sebastian (Nicholas Bishop) călătoresc la Paris - oraşul lui natal - în interes de serviciu. Ea e prea încordată, el e lipsit de disciplină. La faţa locului, se trezesc într-o situaţie ciudată, când reprezentanţii celebrei companii Durand Diamonds (de PR-ul căreia vor să se ocupe) îi confundă cu un cuplu fericit. Ocazie cu care Anna învaţă să se relaxeze şi Sebastian o ajută să se distreze.

• 15 februarie, ora 20:00 - „Armonia inimii” (Harmony from the Heart, 2022). Violet (Jessica Lowndes, care a scris şi scenariul filmului romantic) este un terapeut muzical care descoperă că iubirea poate fi cel mai bun leac, după ce îl cunoaşte pe Blake (Jesse Metcalfe, din „Neveste disperate”).

• 15 februarie, ora 21:55 - „Încurcătură mediteraneeană” (Mix Up in the Mediterranean, 2021). Julian (Jeremy Jordan), un chef celebru din New York, are un accident aşa că îşi roagă fratele geamăn - Josh (acelaşi Jeremy Jordan) - să participe la un concurs culinar în locul lui, organizat în Malta (unde au avut loc şi filmările). Josh este bucătar în Alaska, în localul părinţilor, deci ştie cum să mânuiască un cuţit ca un expert. La faţa locului acesta se îndrăgosteşte de Meg (Jessica Lowndes), care jurizează evenimentul.

Ads

• 16 februarie, ora 20:00, premieră - „Adaugă iubire” (Just Add Romance, 2019) Maeştrii bucătari Carly (Meghann Fahy) şi Jason (Luke Macfarlane) sunt rivali într-un celebru concurs de gătit. Premiul? Un restaurant! Cei doi îşi aleg cu grijă ingredientele, organizează o competiţie, dar descoperă pe traseu că propriile cariere nu sunt la fel de importante ca iubirea.

• 16 februarie, ora 21:55 - „Mai dulce ca ciocolata” (Sweeter than Chocolate, 2023). În film, un reporter TV (Dan Jeannotte) vrea să afle secretele unei brutării care ar avea o reţetă pentru iubirea adevărată. Proprietara Lucy Sweet (Eloise Mumford) nu se va lăsa convinsă aşa uşor să dea tot din casă.

Ads