Finală monumentală la Beijing între Sinner și Alcaraz. Meciul a durat aproape trei ore și jumătate

Liderul mondial Jannik Sinner și spaniolul Carlos Alcaraz (locul 3 ATP) s-au întâlnit în finala turneului China Open de la Beijing, competiție de categorie ATP 500.

A fost un meci exploziv între cei doi exponenți ai tinerei generații. Italianul Sinner s-a impus în primul set cu 7-6, dar Alcaraz a revenit și le-a câștigat pe următoarele două.

Scor final, 6-7, 6-4, 7-6 în favoarea lui Carlos Alcaraz după un meci de 3 ore și 21 de minute presărat cu multe lovituri extraordinare.

Pentru spaniol este al patrulea titlu al anului, al 16-lea al carierei. Sinner a suferit șase înfrângeri în 2024, trei fiind în fața lui Alcaraz.

Ibericul va urca pe locul doi ATP, devansându-l pe Novak Djokovic.

„Am avut şansele mele în primul set, dar nu le-am fructificat”, a declarat Alcaraz. „Trei mingi de set, nu am reuşit. Dar, în general, sunt mândru de mine pentru felul în care am [jucat] meciul, pentru felul în care am gestionat totul. A fost un moment destul de bun, un meci destul de bun. Sunt foarte fericit că în setul al treilea, chiar dacă a făcut break şi a fost foarte strâns, mi-am dat şansa să continui, jucând agresiv şi la final sunt foarte fericit că am reuşit.”

Alcaraz a mai triumfat în 2024 la Wimbledon, Roland Garros şi Indian Wells.

