Imagini dureroase cu Messi de la finala Copa America: a izbucnit în plâns pe banca de rezerve. Cum s-a terminat finala dintre Argentina și Columbia

Argentina a câştigat Copa America pentru a doua oară consecutiv, după ce a învins reprezentativa Columbiei, luni dimineaţă, la Miami. Meciul a avut nevoie de prelungiri, unicul gol fiind înscris de Lautaro Martínez, în minutul 112.

Într-un meci care a început cu o oră şi 20 de minute întârziere din cauza incidentelor, Argentina a câştigat al treilea său titlu major consecutiv după Copa America 2021 şi Cupa Mondială 2022.

Pentru Argentina este un al 16-lea titlu la Copa America, un record.

Messi s-a accidentat singur în minutul 66 şi a fost înlocuit. El a început să plângă şi şi-a acoperit faţa cu mâinile când s-a aşezat pe bancă.

Glezna lui Messi s-a umflat cât un pepene în urma accidentării.

Never seen Messi crying like this. Heartbreaking. 🇦🇷 pic.twitter.com/n6H1ODUeZC

Messi trying his best to join the group after full time 💙 pic.twitter.com/Zzme74DLBh