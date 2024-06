Momente fabuloase după finala Ligii Campionilor, cu Mourinho pe teren: ce i-a cerut o vedetă de la Real Madrid VIDEO

Finala Ligii Campionilor, dintre Real Madrid și Borussia Dortmund, a fost urmărită de antrenori legendari, precum Zinedine Zidane, Jurgen Klopp sau Jose Mourinho.

La finalul partidei, Zidane a adus cupa care a fost înmânată Realului, în vreme ce Jurgen Klopp a suferit în tribune pentru Borussia Dortmund.

La meci a fost și portughezul Jose Mourinho, care a coborât pe teren după meci. El a fost imediat abordat de Jude Bellingham, care i-a cerut portughezului să facă o poză cu mama lui, care este mare fan.

Mourinho a acceptat fără rezerve, iar Jude a fost cel care a făcut fotografia cu Jose și mama lui.

"Acum trebuie să vii la Fenerbahce", a glumit Mou cu jucătorul englez.

Jude Bellingham: “I asked José Mourinho for a picture with my mum, she’s fancied him for years!".

📸 Jude Bellingham takes the picture…

Jose Mourinho: "Now you come to Fenerbahçe!" 💛💙

pic.twitter.com/bg6P0YBNE7