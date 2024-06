Momente de uluială la finala Ligii Campionilor dintre Real Madrid și Borussia Dortmund. Ce s-a întâmplat chiar în startul partidei

Echipa germană Borussia Dortmund şi formaţia spaniolă Real Madrid îşi dispută, sâmbătă seară, cel mai important trofeu continental intercluburi, Liga Campionilor. Pe stadionul Wembley, scorul este 0-0 după o repriză.

Fanii au intrat pe teren în startul partidei

Meciul de pe Wembley a început cu un moment de derută pentru organizatori. În secunda 18 a întâlnirii, pe teren a intrat un fan al Realului, care s-a dus la centrul terenului, încercând să facă un selfie cu Bellingham. Cum stewarzii au reacţionat cu întârziere, pe gazon a mai intrat un alt fan al Realului – sub privirile consternate ale antrenorului Edin Terzic, iar acestuia i s-a mai alăturat unul. Stewarzii au intervenit, l-au împiedicat pe un al patrulea suporter să intre pe gazon şi intruşii au fost scoşi de pe teren, iar meciul s-a reluat după o întrerupere de două minute.

A fan ran onto the pitch less than 30 seconds into the Champions League final and took a selfie with Jude Bellingham. pic.twitter.com/ok454pZ2Qr