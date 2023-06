Şaisprezece fani ai clubului italian AC Fiorentina au fost arestaţi miercuri, la Praga, înaintea finalei Conference League. Ei sunt suspectaţi că i-au atacat pe suporterii echipei engleze West Ham United.

Poliţia cehă a anunţat miercuri că a arestat şaisprezece suporteri ai grupării italiene AC Fiorentina, suspectaţi că i-ar fi atacat pe fanii formaţiei engleze West Ham United, aflaţi într-un bar din Praga, înainte de finala Conference League de miercuri seară.

Potrivit poliţiei cehe, trei persoane au fost rănite: „Fanii italieni i-au atacat pe suporterii lui West Ham United într-un bar de pe strada Rytirska, rănind trei persoane. A fost atacat şi un poliţist. Am arestat 16 persoane”, a comunicat un reprezentant al poliţiei cehe pe Twitter.

Poliţia din Praga a suplimentat cu câteva sute de ofiţeri efectivele necesare pentru a asigura buna desfăşurare a finalei Conference League şi pentru a spori securitatea în oraş pe parcursul evenimentului. La Praga se pare că sunt prezenţi în jur de 20.000 de suporteri ai lui West Ham United - dintre care mulţi nu au bilete la meci.

Shocking to see it back.... I'm under the blue sign... Fiorentina ultras are mental

Glad no one got seriously hurt. Swat team's surrounding the bar now #UECLfinal #UECL #whu pic.twitter.com/uSRFg65zdY