S-a stabilit finala la Mastersul de la Shanghai. Cine l-a învins pe fostul iubit al Mădălinei Ghenea

Tenismanul rus Andrei Rublev, numărul 7 mondial, l-a învins sâmbătă în două seturi, 7-6 (9/7), 6-3, pe bulgarul Grigor Dimitrov (fostul iubit al Mădălinei Ghenea) şi s-a calificat în finala turneului ATP Masters 1.000 de la Shanghai (China), dotat cu premii totale de 8,8 milioane de dolari.

El îl va înfrunta în finală pe polonezul Hubert Hurkacz, care a dispus la rândul său, cu 6-3, 6-4, de americanul Sebastian Korda.

Rublev vizează al doilea său trofeu de categoria Masters 1.000 din acest sezon, după cel câştigat pe zgura de la Monte Carlo şi al 15-lea titlu de la debutul său în circuitul profesionist.

