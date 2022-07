Diana-Ioana Simionescu a câștigat cea de-a VIII-a ediție a trofeului Argeș Cup, după ce a învins-o în finală, cu scorul de 6-3, 6-3, pe câștigătoarea de la Wimbledon U 14, Alexia Tatu.

„În finală a fost un meci strâns și echilibrat. Am început puțin tensionată, cu emoții, dar pe parcurs m-am echilibrat și mi-am păstrat calmul. Am jucat cu niște adversare destul de dificile, dar am avut o săptămână foarte bună. Sunt foarte fericită. A foastă foarte frumos aici, chiar mi-a plăcut”, a declarat Diana-Ioana Simionescu, conform sportm.ro.

La competiția de la Curtea de Argeș au participat atât câștigătoarea de la Wimbledon U14, Alexia Tatu, cât și finalista, Andreea Diana Soare, care a fost eliminată în sferturi. Ele au fost vizitate de Ion Țiriac, care a venit să le vadă la lucru.

