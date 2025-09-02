Țara cu o rețea de buncăre cu facilități impresionante în caz de război cu Rusia. Cine va avea dreptul la protecție VIDEO

Țările de la granițele Rusiei sunt extrem de precaute în legătură cu extinderea conflictului lansat de Moscova în Ucraina către alte state. Finlanda a și renunțat la decenii de neutralitate ca să intre în NATO, tocmai din cauza agresiunilor lui Putin. Doar că finlandezii, care trăiesc cu amenințări rusești de peste un secol, se pregătesc de zeci de ani și dețin acum al doilea cel mai mare număr de adăposturi antiaeriene din Europa, după Suedia. Există peste 50.000 de spații în toată țara, capabile să găzduiască 4,8 milioane de oameni.

Conform legii finlandeze, toate clădirile, fie ele private, comerciale sau instituționale, trebuie să aibă un adăpost, care variază ca dimensiune și caracteristici în funcție de numărul de persoane pe care le va găzdui și de alți parametri, scrie Avvenire.

Adăposturile publice pot fi găsite cu ușurință, fiind marcate cu un triunghi albastru pe fundal galben, sau pot fi depistate utilizând motorul de căutare dedicat de pe site-urile web municipale. Numai în Helsinki există 5.500, capabile să găzduiască până la un milion de oameni, mai mult decât populația capitalei.

Adăpostul Merihaka este situat în centrul orașului, la o adâncime de aproximativ 20 de metri.

„În acest fel”, explică Tomi Rask, profesor de Protecție Civilă la Primăria Helsinki, „poate fi absorbit complet impactul oricăror bombe. Adăpostul a fost săpat în stâncă în ultimele decenii și acoperit cu tencuială albă pentru a-l face mai primitor”.

Funcționează ca o mașinărie perfectă, care în câteva ore este complet operațională. Totul este planificat meticulos: amplasarea băilor și a dușurilor, zonele de decontaminare, dormitorul, zonele rezervate recreerii și activității fizice – puncte de acces esențiale într-un moment atât de delicat din punct de vedere psihologic precum un bombardament.

Deși se află la 20 de metri sub pământ, internetul funcționează perfect, permițându-le oamenilor să lucreze. În cazul unei situații de risc, fiecare cetățean are la dispoziție trei zile pentru a alege un adăpost și a-și face rucsacul (care ar trebui să fie deja pregătit). Din momentul în care este emis avertismentul unui bombardament, persoanele au la dispoziție zece minute pentru a ajunge acolo.

„Știu că văzut de departe poate părea ciudat”, continuă Tomi Rask, „însă pentru noi, este fundamental să știm că avem un sistem de apărare activ. De când a fost invadată Ucraina, numărul persoanelor care se înscriu la cursuri organizate de apărarea civilă a crescut”.

În timpul celui de-al Doilea Război Mondial, Finlanda a dus propriile lupte cu URSS, după ce sovieticii au invadat țara care a fost parte a Imperiului Rus, înainte de 1918. În ciuda unei rezistențe eroice, finlandezii au trebuit să accepte pierderea unor teritorii de frontieră și o anumită influența sovietică în politica sa externă. După 1945, Finlanda nu s-a alăturat NATO și s-a pregătit singură de o posibilă nouă invazie sovietică.

Unele adăposturi datează din anii 1950. Sunt folosite ca parcări, săli de sport, incubatoare și birouri. Veniturile din chirii sunt folosite pentru întreținerea lor. „În caz de atac”, explică Rask, „aici vor fi doar femeile și copiii. Bărbații vor apăra țara”.

Pentru a-și asigura securitatea, Finlanda fortifică întreaga graniță, construind un zid care se întinde de-a lungul a 15% din graniță, pe o lungime totală de aproximativ 200 de kilometri. Având o înălțime de 4,5 metri, acesta va fi echipat cu sârmă ghimpată, camere de supraveghere nocturnă, lumini și difuzoare. Această măsură este concepută mai mult pentru tancuri, decât pentru migranți, având în vedere că generalul Sami Nurmi le-a spus autorităților din Helsinki să „se pregătească pentru ce e mai rău”.

