O bancă importantă dispare din România. Ce urmează pentru clienți

Autor: Vlad Ionescu
Sambata, 23 August 2025, ora 23:02
O bancă importantă dispare din România. Ce urmează pentru clienți
First Bank își închide oficial capitolul în România și fuzionează cu Intesa Sanpaolo. Începând cu 31 octombrie 2025, clienții celor două instituții vor opera sub aceeași umbrelă, parte din cel mai mare grup financiar italian și unul dintre liderii Europei.

Notificările trimise zilele acestea către clienți anunță că fuziunea nu înseamnă doar o schimbare de siglă. Oficialii Intesa promit o trecere spre servicii bancare integrate la nivel european, cu acces la o rețea prezentă în 40 de țări și cu peste 21,5 milioane de clienți. Italienii mizează pe reputația lor de stabilitate și inovație pentru a câștiga definitiv încrederea românilor.

Procesul a început în mai 2024, când Consiliul Concurenței a aprobat preluarea First Bank de către Intesa Sanpaolo, concluzionând că tranzacția nu ridică probleme pe piața locală. Practic, banca fondată inițial ca Piraeus Bank, cu o rețea de circa 40 de sucursale, va dispărea, fiind absorbită complet de compania italiană.

După spusele companiei, clienții urmează să beneficieze de o ofertă mai variată de produse financiare și de know-how-ul unuia dintre cele mai mari grupuri bancare din lume.

