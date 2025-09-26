O nouă criză financiară internațională? Haos și investitori revoltați în una din cele mai active zone ale piețelor financiare

Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 18:24
255 citiri
O nouă criză financiară internațională? Haos și investitori revoltați în una din cele mai active zone ale piețelor financiare
În ultimii ani, firmele americane de investiții au investit sume din ce în ce mai mari în datoriile garantate cu active.

În ultimii ani, firmele americane de investiții au investit sume din ce în ce mai mari în datoriile garantate cu active, prezentându-le adesea ca fiind un produs mai sigur decât împrumuturile acordate companiilor cu rating de "junk".

Finanțarea garantată cu active reprezintă capacitatea de a acorda împrumuturi în schimbul unui anumit activ sau împrumut, inclusiv soldurile cardurilor de credit ale consumatorilor, contractele de leasing pentru vagoane și panouri solare, aeronave și redevențe muzicale.

Însă destrămarea a două companii care, cu doar câteva săptămâni în urmă, erau considerate a fi în stare bună de sănătate, a prins în lanțul datoriilor neachitate mai multe bănci mari americane, în timp ce investitorii revoltați trag semnale de alarmă și acuză autoritățile că au închis ochii la niște standarde de creditare mult prea permisive.

Neîncredere pe piețele de credit

Eșecul creditorului auto subprime Tricolor Holdings la începutul acestei luni, urmat de inițierea procedurii de faliment de către furnizorul de piese auto First Brands Group au indus în eroare investitorii americani în titluri de creanță, scrie Financial Times, citat de Risco.ro.

Tricolor a obținut ratinguri triple A imaculate în timp ce se împrumuta pe piețele de credit, în timp ce First Brands ar fi acumulat până la 10 miliarde de dolari în datorii și finanțări în afara bilanțului și era aproape de a strânge și mai mult luna trecută.

Investitorii au fost pregătiți să le respingă pe fiecare ca fiind incidente izolate, dar, luate împreună, cele două oferă semne ale unor fisuri pe piețele de credit, care au devenit o sursă

esențială de finanțare pentru consumatori și întreprinderi, deoarece băncile tradiționale s-au retras după criza financiară.

Acuzații de fraudă

Mai multe bănci mari au fost, de asemenea, prinse în colaps, inclusiv JPMorgan Chase și Fifth Third, care sunt expuse la pierderi din credite auto în valoare de sute de milioane de dolari.

Un investitor care și-a vândut între timp poziția în pachetele de împrumuturi Tricolor a declarat că nu avea nicio idee despre modul în care eventualele nereguli financiare au trecut neobservate de JPMorgan Chase, una dintre băncile care au subscris ofertele de creanțe.

”Aceasta este partea șocantă a lucrurilor”, a spus investitorul, potrivit sursei citate. ”JPMorgan este unul dintre cei mai sofisticați creditori din întreaga lume. Cum naiba au putut să nu observe acest lucru?”.

De la criza financiară, factorii de decizie la nivel mondial au încercat să consolideze sistemul bancar, în parte prin transferarea împrumuturilor dinspre băncile reglementate către alte părți ale sistemului financiar.

Tricolor este acum cercetată de Departamentul de Justiție al SUA pentru acuzații de fraudă, în timp ce unii investitori au de mult timp întrebări cu privire la raportarea financiară a First Brands și utilizarea factoringului de facturi, creditorii fiind acum îngrijorați că nu au vizibilitate cu privire la amploarea finanțării în afara bilanțului.

