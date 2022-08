Cine sunt principalii donatori AUR. Un etnic maghiar, un bibliotecar și un demisionar au băgat peste 300.000 de lei în partid

AUR este singurul partid din România care nu s-a atins de subvenția de la stat, în ciuda faptului că este un partid tânăr, care are pretenții de creștere și care are numeroase cheltuieli.

Una dintre sursele de finanțare ale partidului este cotizația parlamentarilor, care sunt nevoiți să dea înapoi către partid câte 1.000 de lei pentru bugetul partidului. În prezent, după valurile de demisii și revocări, AUR numără în parlament 40 de aleși care înseamnă 40.000 de lei (8.200 de euro) pe lună pentru administrarea partidului. Suma este însă insuficientă pentru funcționarea partidului, astfel că AUR beneficiază și de alte surse de venit, cum ar fi donațiile. Mai jos prezentăm cele trei persoane care au donat cea mai mare sumă individuală către partid.

Etnicul maghiar

Cea mai mare sumă a donat-o în 2020 Vasile Nagy, deputat AUR de Arad, care a finanțat partidul cu 120.000 de lei. Conform declarației de avere, acesta deține un teren intravilan, o casă de locuit și trei apartamente, toate în Arad. În conturile bancare are puțin peste 28.000 de euro, iar singurul său venit actual îl reprezintă subvenția de parlamentar care i-a adus anul trecut 136.000 de euro.

Vasile Nagy este de profesie inginer, are două facultăți, un master și este doctorand al Universității Politehnica din Timișoara. "Nu am mai candidat niciodată pentru nicio funcție politică sau administrativă. În AUR am ajuns înaintea alegerilor locale. Cunoșteam activitatea domnului George Simion, știam despre candidatura lui la un post de europarlamentar. L-am urmărit cu drag. Pe urmă am aflat că a înființat partidul și am hotărât să mă alături și eu", a afirma Nagy la începutul campaniei electorale.

Ads

Cu toate că este etnic maghiar, Vasile Nagy se regăsește în AUR, partid naționalist, despre care deputatul susține că nu este extremist. "Adversarii politici pot să spună ce doresc. Este democrație. AUR nu este un partid extremist. În acest partid se regăsesc și alte minorități. Unii sunt membri, alții ne-au susținut. Mă simt foarte bine în AUR. Nu am simțit niciun fel de opoziție. Nu m-a contestat nimeni, nu m-a înjurat nimeni, nu m-a făcut nimeni să mă simt altfel decât m-aș fi simțit în orice alt partid. Nu a existat o discriminare", a declarat Nagy.

Bibliotecarul ghinionist

A doua donație ca valoare către AUR a fost făcută de către Seserman Marcel, care în același an a alimentat partidul cu 110.000 de lei. Acesta a candidat pe listele partidului la Camera Deputaților, însă nu a prins loc. Potrivit presei locale, Seserman lucrează alături de soție la Biblioteca Județeană Bistrița-Năsăud unde are un salariu anual de 71.000 de lei.

Ads

Anterior, Seserman a fost lider PNȚCD și subprefect în timpul guvernării CDR 1996 - 2000. Acesta ar fi cunoscut în mediile literare unde a semnat mai multe volume de versuri sub un pseudonim. Fratele său, Alin Seserman, este fost consilier al deputatului PNL Robert Sighiartău. Conform unei investigații Rise Project, frații Seserman fac parte din rețeaua care împarte banii din interiorul AUR.

Alin Seserman, fratele lui Marcel Seserman, fost consilier al deputatului Robert Sighiartău, ex-membru PNȚCD, PD, PDL și PNL.

A lăsat 15 ani de străinătate pentru o dezamăgire din AUR

Cea de-a treia donație ca valoare către AUR a fost făcută de către deputata Gavrila Ana Maria, care a trimis către partid 97.000 de lei. În vârstă de 39 de ani, tânăra s-a întors în 2020 în România după ce lucrase în străinătate aproximativ 15 ani în Marea Britanie și Germania. Gavrilă a candidat apoi pentru un mandat de primar în Deva, însă s-a clasat pe locul al cincilea din 13 candidați.

Ads

„Sunt economist, sunt antreprenor în domeniul digitalizării şi am candidat dintr-o motivaţie absolut morală, pentru a pune în serviciul comunităţii, societăţii şi ţării mele toate cunoştinţele pe care le am şi pentru a face pentru oameni tot ce stă în puterea şi putinţa mea”, afirma aceasta în timpul campaniei. Ulterior, aceasta a fost recrutată de AUR și a ajuns accidental pe listele partidului la Camera Deputaților după ce, conform acesteia, candidatul propus inițial de AUR drept cap de listă nu a mai răspuns la telefon.

În parlament însă, aceasta este dezamăgită în repetate rânduri de partid, până ce, în august 2021, decide să demisioneze și să activeze ca deputat independent.

„Le-am cerut consilierilor locali ai AUR, în mai multe rânduri şi, din păcate, fără succes, să propună o hotărâre de Consiliu Local pentru preluarea Termocentralei Mintia la Primărie. Era o oportunitate şi o ultimă speranţă de rezolvare a problemei termoficării centralizate pentru iarna următoare, după ce primarul a refuzat să vină cu o soluţie. Pe aceeaşi temă, a rezolvării încălzirii în Deva şi a apărării Termocentralei Mintia, am avut prea puţin sprijin din partea conducerii centrale a AUR în momentele în care am făcut demersuri pentru a-l convinge pe Ministrul Energiei, Virgil Popescu, să renunţe la planul de vânzare a termocentralei la preţ de fier vechi şi să ia decizii în beneficiul devenilor”, a susținut aceasta.

Ads