Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa

Joi, 02 Octombrie 2025, ora 16:00
90 citiri
Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa
Incertitudinea sporită cu privire la politica economică din Statele Unite afectează semnificativ creditarea firmelor în zona euro, pentru că influențează negativ investițiile și reduce eficacitatea politicii monetare.

Incertitudinea sporită cu privire la politica economică din Statele Unite afectează semnificativ creditarea firmelor în zona euro, pentru că influențează negativ investițiile și reduce eficacitatea politicii monetare.

În ceea ce privește creditarea, aceasta are de suferit atât pe partea de cerere, cât și din partea ofertei.

Dacă din punct de vedere istoric episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile, acum lucrurile stau cu totul altfel.

Atât firmele, cât și băncile, în expectativă

Astfel, incertitudinea politicii economice poate influența semnificativ dinamica de creditare, investițiile de afaceri și eficacitatea politicii monetare în zona euro, arată un studiu publicat joi de Banca Centrală Europeană, consultat de Risco.ro.

Atunci când incertitudinea crește, firmele tind să amâne sau să reducă investițiile. Acest efect este vizibil în special în rândul firmelor care operează în sectoare mai expuse la SUA.

În același timp, băncile – în special cele cu o expunere ridicată la SUA, lichiditate limitată sau niveluri mai ridicate de credite neperformante – înăspresc condițiile de creditare. Iar acest lucru reduce creditarea.

Prin urmare, incertitudinea politicii, chiar și atunci când își are originea în SUA, poate slăbi eficacitatea politicii monetare în zona euro.

Incertitudinea, la niveluri maxime

Incertitudinea politică, în sine, fără turbulențele piețelor financiare, perturbă creditarea și investițiile.

Creșterile bruște ale incertitudinii generate de evoluțiile politicii monetare, fiscale, financiare sau comerciale din Statele Unite se propagă în zona euro prin intermediul legăturilor financiare și comerciale.

Iar riscul geopolitic și incertitudinile legate de politica de comerț a SUA au dus la niveluri maxime ale incertitudinii privind politica economică, atât în Statele Unite, cât și în zona euro.

Din punct de vedere istoric, episoadele de incertitudine ridicată a politicilor economice au coincis cu piețe financiare mai volatile.

Cu toate acestea, datele recente arată o divergență: incertitudinea politicilor economice crește brusc, în timp ce volatilitatea pieței rămâne scăzută, incertitudinile politice fiind principala cauză.

Economia, lipsită de stimulente financiare

Atunci când se produc schimbări neașteptate, băncile acordă din ce în ce mai puține împrumuturi.

Incertitudinea politicii economice nu trece neobservată de bănci, ci le afectează în mod direct comportamentul de creditare.

În consecință, nivelurile ridicate de incertitudine fac, de asemenea, mai puțin eficiente reducerile ratei dobânzii de politică monetară.

Iar impactul incertitudinii este și mai sever în timpul episoadelor de volatilitate ridicată a piețelor financiare.

Împreună, aceste rezultate întăresc constatarea că incertitudinea politicilor – în special atunci când este coroborată cu stresul financiar – poate împiedica fluxul de credite și încetini activitatea economică exact atunci când este cea mai mare nevoie de stimulente.

După ce a mărit bugetul pentru dobânzi, Guvernul a ieșit pe piețele internaționale pentru noi împrumuturi
După ce a mărit bugetul pentru dobânzi, Guvernul a ieșit pe piețele internaționale pentru noi împrumuturi
La scurt timp după ce Guvernul a aprobat ultima rectificare bugetară pentru acest an, sporind bugetul pentru cheltuieli cu datoriile și stabilind ținta de deficit cash la 8,4% din PIB, România...
Microsoft lansează Windows 11 25H2: update fără artificii vizuale, dar cu schimbări cruciale pentru securitate
Microsoft lansează Windows 11 25H2: update fără artificii vizuale, dar cu schimbări cruciale pentru securitate
Noua versiune de Windows 11, cunoscută drept 25H2, a început deja să fie distribuită utilizatorilor din întreaga lume. Deși nu aduce transformări spectaculoase la nivel de interfață,...
#finantare BCE , #zona euro
Parteneri Ziare.Com
Risco.ro
Bursa locurilor de munca pentru absolventi. Reguli pentru angajatori, oportunitati pentru tineri si persoanele cu dizabilitati.
Risco.ro
Varstele schimbarii. Care sunt momentele pentru experiente si cand este timpul pentru reconfigurare profesionala?
Risco.ro
SSM nu este doar birocratie. Este responsabilitate fata de angajat. Lipsa echipamentelor de protectie, principala problema.

Ep. 139 - Partid nou în România!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. După ce a mărit bugetul pentru dobânzi, Guvernul a ieșit pe piețele internaționale pentru noi împrumuturi
  2. Studiu BCE: Cum afectează politica SUA finanțarea firmelor din Europa
  3. Microsoft lansează Windows 11 25H2: update fără artificii vizuale, dar cu schimbări cruciale pentru securitate
  4. Smartphone-urile cu cipuri AI cuceresc piața. Ce companii domină noua eră a telefoanelor inteligente
  5. Liderii coaliției s-ar fi înțeles în legătură cu reforma din administrație. Vor fi concediați circa 12.000 de angajați SURSE
  6. Încă un tren Coradia Alstom, retras de pe șine. Situația la zi a problemelor tehnice cu noile garnituri cumpărate cu bani din PNRR
  7. Statul plătește șefilor agențiilor de reglementare salarii mai mari decât ale miniștrilor din Spania. Președintele ANRE, indemnizație lunară de 75.000 de lei. Toți sunt numiți politic
  8. Specialist în fiscalitate, despre rectificarea bugetară: Executivul ori se așteaptă la un puternic episod de instabilitate, ori a subraportat excesiv ANALIZĂ
  9. Alina Dekany (IMSOL) la The Real Estate Event: „LED-ul transparent e soluția cea mai simplă și cea mai interesantă pentru viitor”
  10. Atac cibernetic la o companie aeriană: datele pasagerilor, inclusiv pașapoartele și actele de identitate, au fost compromise