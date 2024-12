"Nu ne tăiați speranța!". Oana Gheorghiu (Dăruiește Viață), semnal de alarmă: ”A început să circule un zvon care ne îngrijorează profund”

Oana Gheorghiu, una dintre fondatoarele Dăruiește Viață, a lansat un apel de susținere pentru ONG-uri într-un moment în care finanțarea lor este amenințată. Gheorghiu îndeamnă la semnarea unei petiții împotriva modificării modului în care impozitul pe profit poate fi redirecționat către ONG-uri.

„În ultimele zile, a început să circule un zvon care ne îngrijorează profund: eliminarea facilității fiscale prin care ONG-urile pot primi sponsorizări. Acest lucru ar însemna un atac direct asupra celor mai vulnerabili dintre noi – copiii care au nevoie de hrană și educație, bolnavii care așteaptă tratament, bătrânii uitați, familiile aflate în impas.

Între timp, am primit asigurări că nu va exista o astfel de prevedere, în acest sfârșit de an, dar nu știm ce urmează, cine și cu ce idei vine”, a scris Oana Gheorghiu pe Facebook.

Fondatoarea Dăruiește Viață spune că ONG-urile sunt de 7 ori mai eficiente în cheltuirea banilor față de stat, cu aceleași rezultate.

„De-a lungul anilor, ONG-urile au fost coloana vertebrală a solidarității în România. În timp ce statul cheltuie 7 lei pentru a rezolva o problemă, ONG-urile reușesc să facă același lucru cu doar 1 leu. Suntem aici pentru oameni, indiferent cine guvernează sau ce culoare politică are. Am construit spitale, am ajutat bolnavi, am intervenit rapid acolo unde sistemul public a eșuat. Guvernele vin și pleacă, dar noi rămânem. Și nu vom accepta ca cei care au nevoie cel mai mult de sprijin să fie abandonați”, a explicat Gheorghiu.

Activista susține că modificarea care ar reduce finanțările ONG-urilor ar fi echivalentă cu pierderea speranței într-un sistem mai bun.

„Acum este momentul să tragem un semnal de alarmă! Această campanie nu este doar despre ONG-uri, este despre toți românii care au beneficiat și vor beneficia de sprijinul nostru. Este despre speranța unui sistem mai bun”, a spus Oana Gheorghe, care și-a îndemnat urmăritorii să semneze petiția Declic.

