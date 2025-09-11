Pinum atrage o finanțare de peste 10 milioane de euro de la Banca Transilvania pentru noua fabrică din Moara Vlăsiei

Pinum, unul dintre principalii producători de uși și ferestre din România, a încheiat un acord de finanțare în valoare de peste 10 milioane de euro cu Banca Transilvania, fonduri destinate dezvoltării unei fabrici de ultimă generație în Nordul Bucureștiului.

Investiția totală, care depășește 14 milioane de euro, va facilita construirea unei fabrici moderne la Moara Vlăsiei, iar extinderea liniilor de producție va permite dublarea capacității anuale privind fabricarea de uși și ferestre, susținând strategia Pinum de creștere a exporturilor. Totodată, noul hub logistic din cadrul fabricii va contribui la eficientizarea distribuției către showroom-urile Pinum din întreaga țară.

„Parteneriatul cu Banca Transilvania reprezintă o confirmare a încrederii atât în produsele Pinum, cât și în strategia de dezvoltare a companiei. Noua fabrică va însemna nu doar o capacitate dublă de producție, ci și un mod de lucru mai eficient și sustenabil. Această investiție ne va permite să inovăm și să le oferim partenerilor și clienților noștri produse de cea mai înaltă calitate, într-un mod responsabil față de mediu”, afirmă Francesco Curcio, CEO - Pinum.

Necesarul energetic pentru fabrica de la Moara Vlăsiei va fi asigurat de panouri solare, urmărindu-se astfel reducerea dependenței de sursele externe de energie și protejarea mediului.

„Ne bucurăm să susținem investițiile Pinum, o companie cu o viziune solidă, care își consolidează prezența în industrie prin inovație, sustenabilitate și eficiență. Proiectul de la Moara Vlăsiei este unul ambițios, care susține industria locală și aduce valoare adăugată economiei. Credem în impactul pozitiv pe care astfel de proiecte îl au asupra economiei naționale”, declară Tiberiu Moisă - Director General Adjunct MidCorporate & IMM - Banca Transilvania.

Componenta de sustenabilitate este esențială pentru Pinum, iar prin noua investiție din Nordul Capitalei compania își reafirmă angajamentul privind dezvoltarea durabilă în industria românească de profil.

Despre Pinum Doors & Windows

Compania Pinum Doors & Windows, parte a grupului Nusco, este prezentă în România din anul 1992 și este unul dintre cei mai mari producători și comercianți de uși, ferestre și parchet la nivel local. În toate zonele în care compania s-a extins, impactul pozitiv asupra pieței locale nu s-a lăsat așteptat, fapt pentru care românii consideră Pinum Doors & Windows un brand de referință, de peste 30 de ani. Pinum Doors & Windows are în România un număr de peste 20 de showroomuri.

Despre Banca Transilvania

BT (BVB:TLV) este cea mai mare bancă din România și din sud-estul Europei. Bancă universală, acoperă toate segmentele de clienți și linii de business în sectorul financiar. Are 23% cotă de piață, aproape 5 milioane de clienți, 7,5 milioane de carduri, peste 10.000 de angajați, soluții de online banking și 530 de sedii în 180 de localități. Dincolo de banking, strategia Băncii Transilvania este să aibă impact pozitiv în România - pentru oameni, business și mediu.

