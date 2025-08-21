Ce este creditul care te "plătește": cum ajung clienții să facă bani din refinanțări

Joi, 21 August 2025, ora 19:59
Ce este creditul care te "plătește": cum ajung clienții să facă bani din refinanțări
În unele cazuri, refinanțarea poate fi un avantaj real în cazul creditelor ipotecare. FOTO Pexels

Vremurile de austeritate nu sunt cele mai bune pentru creditare, nici din perspectiva clienților, care își văd bugetele strâmtorate, dar nici din cea a creditorilor, care își văd plaja de clienți mult îngustată față de perioadele când mediul fiscal este mai relaxat.

Cel puțin în ce îi privește pe clienți, însă, majoritatea nu realizează faptul că refinanțarea poate fi o soluție avantajoasă atunci când vine vorba despre datorii.

Și nu este vorba, după cum a explicat pentru Ziare.com Antonela Vulpe, Key Account Manager la firma de brokeraj credite bancare Onome Partners, de „scheme”, ci de timing, disciplină și alegerea corectă a dobânzii.

Aceasta arată de altfel că momentul actual este oportun pentru această discuție, din moment ce piața s-a „dezmorțit”, explicând totodată contextul general.

„În prima jumătate din 2025, băncile au dat ~10,7 mld. lei credite ipotecare noi, iar volumul total pentru locuințe luate de gospodării a ajuns la ~30 mld. lei. Adică lumea se mișcă iar atunci când apar oferte bune. Iar în S1 2024 am avut 22,4 mld. lei doar pe ipotecarele noi în lei — aproape dublu față de S1 2023”, explică aceasta, citând datele Property Forum.

Între timp însă, continuă brokerul, băncile au scos iar pe masă dobânzi fixe „promo” pe 3 ani, de la ~4,70–4,90%, în anumite condiții (avans, încasare venit, imobil „verde” etc.), aceasta fiind, conform Antonelei Vulpe, „umbrela” care apără clienții de „ploile” IRCC/ROBOR.

Pe de altă parte însă, arată aceasta, IRCC anunțat pentru T2 2025 (aplicabil din 1 octombrie 2025) urcă la 6,06%, ceea ce înseamnă că dobânzile se vor mări din toamnă.

De aceea, adaugă ea, toată lumea dorește refinanțări și credite de nevoi personale acum, mai mult ca niciodată. Cu atât mai mult, explică aceasta, „umbrela” fixă pe 3–5 ani poate fi „aur” pentru cei care vor stabilitate.

Totodată, Antonela Vulpe amintește și un „fun fact istoric”: dobânzile fixe de acum au ajuns la același nivel cu cele din 2017, când exista deja dobândă fixă pe 5 ani la 4,8% (Bancpost – „Creditul pentru Acasă”).

Cu alte cuvinte, spune ea, piața nu a descoperit roata, ci s-a întors la un echilibru cunoscut.

Povestea lui Bogdan (și cum a „câștigat” bani luând credite)

Pentru a ilustra mai bine oportunitatea refinanțării, Antonela Vulpe oferă exemplul unuia dintre clienții ei, Bogdan, care are 43 de ani, este manager IT și are două locuințe luate pe credite (una prin Prima casă).

Totodată, mai spune ea, Bogdan a prins anii cu dobândă variabilă mică, dar și pandemia, moment când dobânzile variabile au „bubuit” de la 3-4% la 15%.

Astfel, arată brokerul de credite, situația actuală a lui Bogdan arată în felul următor:

Sold credite (2 ipotecare): 698.200 lei

Perioadă rămasă: 20 ani

Dobândă variabilă prezentă: 8,25%

Rată = 6.000 lei/lună

Prin refinanțare (august 2025):

Sold credit: 698.200 lei

Perioadă rămasă: 20 ani

Dobândă fixă (3 ani) = 4,89%

Rată = 4.565 lei/lună

Prin urmare, arată Antonela Vulpe, ca urmare a refinanțării, cash-flow-ul câștigat imediat este de ~1.490–1.500 lei/lună.

Practic, arată ea, în 36 de luni de dobândă fixă, Bogdan câștigă aproximativ 54.000 lei care rămân la el în buzunar, nu la bancă.

O altă variantă în ce privește cazul lui Bogdan mai este însă micșorarea perioadei, dar cu dobândă fixă, mai spune Antonela Vulpe.

Sau, altfel spus, mai arată ea, în acest caz Bogdan ar plăti tot 6.000 lei/lună, dar perioada s-ar micșora, iar dobânda ar rămâne fixă.

„Păstrând rata veche peste rata cerută, taie anii. În loc de 20, îi iese ~13 ani (estimare). Tradus în română: ani de dobândă pe care nu-i mai plătește”, explică brokerul de credite.

Sau, altfel spus, arată ea, pentru a ilustra și mai bine exemplul, pe cifre „curate” (fără comisioane/asigurări) și presupunând că dobânda rămâne 4,89% pe toată perioada, situația arată în felul următor:

- Varianta standard (20 ani): rata teoretică: 4.565,49 lei/lună; dobândă totală plătită: 397.517,53 lei

- Varianta accelerată (plătești ~6.060 lei/lună); îți stingi creditul în 156 luni (~13 ani); dobândă totală plătită: 246.454,19 lei

Rezultă, prin urmare, câștigul din reducerea perioadei cu ~7 ani (dobândă evitată): 397.517,53 – 246.454,19 = 151.063 lei (echivalentul la 29.618 EUR, bani de buzunar).

Antonela Vulpe concluzionează explicând că refinanțarea nu este magie, ci matematică, unde ecuația este: rată mai mică + plată accelerată = perioadă mai scurtă și dobândă totală mai mică.

