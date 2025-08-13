Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar

Aproape jumătate dintre companiile din România nu au cont sau card bancar. FOTO Pixabay

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este vorba de 698.000 de firme care nu au un cont bancar, datoriile acestora fiind de 1,7 miliarde de lei.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au card bancar, nu au un cont în bancă și nici card bancar. O mare parte dintre aceste firme au datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Practic, aproape jumătate dintre companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația ca persoanele juridice să aibă un card bancar, iar băncile vor fi obligate să le deschidă un cont bancar”, a declarat Nazare.

Totodată, în aceeași conferință, ministrul Finanțelor a mai afirmat că se va schimba filozofia modului în care se fac eșalonările.

„Eșalonarea simplificată s-a adoptat în pandemie și a fost permanetizată. A fost un fel de credit cu buletinul. Avem companii care au plecat de la o datorie mică de sute de mii de lei și au ajuns la zeci de milioane”, a mai spus acesta, adăugând totodată că la eșalonarea simplificată instituția mai are 3 miliarde de recuperat.

În plus, Alexandru Nazare a mai afirmat că aceste companii vor trebui să prezinte garanții că banii vor fi recuperați.

Ads

„De asemenea, termenele pe care le aveau până acum, inclusiv la restructurare, se reduc”, a completat Nazare.

Pe de altă parte, ministrul a făcut câteva remarci cu privire și la relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, despre cel din urmă spunând că va fi coordonat de minister în privința activităților specifice.

„Reglăm relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, care a fost tensionată, iar rezultatul s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text în care, în privința activităților specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe are responsabilitatea și în privința construirii bugetului și în privința colectării și trebuie să poată coordona, pe domeniul său de specialitate, ANAF-ul. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF. Dar în toate celelalte activități de coordonare o vom face. Această activitate era reglată dintr-un singur cuvânt: că ANAF era subordonat Ministerului de Finanțe, dar în spatele acestui cuvânt nu era absolut nimic, nu exista niciun fel de coordonare. Trebuie să avem coordonare dacă vrem să avem rezultate”, a mai arătat Nazare.

Ads