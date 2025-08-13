Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 15:19
1303 citiri
Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
Aproape jumătate dintre companiile din România nu au cont sau card bancar. FOTO Pixabay

Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat miercuri, într-o conferință de presă, că aproape jumătate dintre firmele active din România nu au cont sau card bancar. Mai exact este vorba de 698.000 de firme care nu au un cont bancar, datoriile acestora fiind de 1,7 miliarde de lei.

„Am constatat că 698.000 de companii nu au card bancar, nu au un cont în bancă și nici card bancar. O mare parte dintre aceste firme au datorii de peste 1,7 miliarde de lei. Practic, aproape jumătate dintre companiile active nu au un card bancar. Pe această cale instituim obligația ca persoanele juridice să aibă un card bancar, iar băncile vor fi obligate să le deschidă un cont bancar”, a declarat Nazare.

Totodată, în aceeași conferință, ministrul Finanțelor a mai afirmat că se va schimba filozofia modului în care se fac eșalonările.

„Eșalonarea simplificată s-a adoptat în pandemie și a fost permanetizată. A fost un fel de credit cu buletinul. Avem companii care au plecat de la o datorie mică de sute de mii de lei și au ajuns la zeci de milioane”, a mai spus acesta, adăugând totodată că la eșalonarea simplificată instituția mai are 3 miliarde de recuperat.

În plus, Alexandru Nazare a mai afirmat că aceste companii vor trebui să prezinte garanții că banii vor fi recuperați.

„De asemenea, termenele pe care le aveau până acum, inclusiv la restructurare, se reduc”, a completat Nazare.

Pe de altă parte, ministrul a făcut câteva remarci cu privire și la relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, despre cel din urmă spunând că va fi coordonat de minister în privința activităților specifice.

„Reglăm relația dintre Ministerul de Finanțe și ANAF, care a fost tensionată, iar rezultatul s-a văzut în nivelul foarte slab de colectare. Introducem un text în care, în privința activităților specifice, ANAF va fi coordonat de Ministerul de Finanțe. Ministerul de Finanțe are responsabilitatea și în privința construirii bugetului și în privința colectării și trebuie să poată coordona, pe domeniul său de specialitate, ANAF-ul. Activitatea de control rămâne în gestiunea ANAF. Dar în toate celelalte activități de coordonare o vom face. Această activitate era reglată dintr-un singur cuvânt: că ANAF era subordonat Ministerului de Finanțe, dar în spatele acestui cuvânt nu era absolut nimic, nu exista niciun fel de coordonare. Trebuie să avem coordonare dacă vrem să avem rezultate”, a mai arătat Nazare.

Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
În ieșirea publică de miercuri, 13 august, Ministrul Finanțelor a mai anunțat de asemenea o serie de modificări legislative importante privind capitalul social minim pentru înființarea unei...
Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro
Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro
În ieșirea publică de miercuri, 13 august, pe lângă măsurile anunțate privind un nou regim de taxe impus multinaționalelor, Alexandru Nazare a vorbit și despre o taxă pe fluxuri...
#finante, #companii, #card, #esalonare , #stiri economice
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
Vladimir Soloviov: razboiul nu se termina dupa intalnirea din Alaska. Care e urmatoarea tara vizata de "o operatiune militara speciala"
a1.ro
Rafael Nadal a devenit tata pentru a doua oara. Ce nume au ales el si sotia lui pentru baietel
DigiSport.ro
O avere! Cat costa, de fapt, inelul de logodna pe care Georgina l-a primit de la Cristiano Ronaldo

Ep. 117 - ATENTIE: Poți rămâne fără bani!!!

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Ruină pe bani publici. Pasajul Basarab, investiție de aproape 300 mil. euro, nu a fost recepționat oficial nici după 14 ani de la inaugurare
  2. Ministrul Finanțelor prezintă o statistică halucinantă: aproape jumătate dintre companiile active în România nu au cont sau card bancar
  3. Grecia, țara cu cea mai lungă săptămână de lucru din Uniunea Europeană. Pe ce loc se află România
  4. Isteria 5G stârnește noi controverse în România. 40% dintre români cred că este nocivă, în timp ce autoritatea de reglementare asigură că se respectă regulile de protejare a populației
  5. Ministerul Finanțelor activează modul „cyborg” pentru inspectorii ANAF. Aceștia vor purta bodycam-uri și vor susține „teste de integritate”
  6. După ce am avut mașini înmatriculate în Bulgaria, apar și firmele mutate în țara vecină. Mii de antreprenori români speră, în felul acesta, să scape de taxele mari din România
  7. Cine vrea să deschidă o firmă în România trebuie să bage foarte adânc mâna în buzunar. Capitalul social necesar crește de 8.000 de ori
  8. Taxa „Temu” pentru toți românii care comandă colete din afara UE. Câți bani trebuie să dai în plus la orice comandă sub 150 de euro
  9. Ministrul Finanțelor se leagă de profiturile multinaționalelor și cum acestea sunt scoase din România. "Am creat o nouă formulă de taxare, după modelul SUA"
  10. Profitul net al Grupului BVB a scăzut de aproape șase ori în primul semestru, la 1,48 milioane lei. Veniturile operaționale au scăzut și ele