Mișcare cu impact major a Finanțelor asupra SRL-urilor. Capitalul social necesar la deschidere „bubuie” la un nivel fără precedent

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 14:19
543 citiri
Capitalul sociale necesar la înființarea unui SRL crește la un nivel fără precedent. FOTO Pixabay

În ieșirea publică de miercuri, 13 august, Ministrul Finanțelor a mai anunțat de asemenea o serie de modificări legislative importante privind capitalul social minim pentru înființarea unei societăți cu răspundere limitată (SRL) în România.

„Capitalul social nu mai este 200 de lei. Este 1 leu în prezent, dar această valoare este simbolică și nu reflectă realitățile economice”, a explicat Nazare.

Ministrul a subliniat de asemenea că statul are resurse limitate pentru a urmări și a interveni în activitatea firmelor fără garanții minime de seriozitate financiară.

„Statul are puține resurse să recupereze datoriile sau să intervină eficient în cazul firmelor care se închid rapid sau nu respectă obligațiile.”, a declarat acesta.

În acest context, prin urmare, instituția propune actualizarea valorii capitalului social în funcție de rata inflației din ultimii ani, ceea ce ar duce la o creștere substanțială a pragului minim.

„Propunem actualizarea cu rata inflației a capitalului social. Nivelul propus este de 8.000 de lei pentru un SRL. Măsura intră în vigoare de la 1 ianuarie și vom introduce norme tranzitorii pe o perioadă de doi ani”, a continuat Nazare.

Totodată, începând cu data de 1 ianuarie 2026, toate firmele nou-înființate vor trebui să respecte noul prag.

„Dacă o firmă se înființează după 1 ianuarie, trebuie să aibă un capital social de 8.000 de lei”, a spus ministrul Finanțelor.

Această decizie vine în contextul în care autoritățile doresc să reducă numărul firmelor „fantomă”. Conform datelor publicate de Curtea de Conturi, în România existând peste 47.000 de astfel de firme, care sunt înregistrate la aproximativ 2.400 de adrese și au datorii cumulate la bugetul de stat de aproape 30 de miliarde de lei.

#finante, #firme, #SRL, #capital social , #stiri economice
