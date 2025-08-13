Ministrul Finanțelor despre cheltuielile "pricinoase" ale multinaționalelor pe unde s-ar scurge profitul din România. "Am creat o nouă formulă de taxare"

Autor: Luca Dinulescu
Miercuri, 13 August 2025, ora 13:07
1078 citiri
Ministrul Finanțelor despre cheltuielile "pricinoase" ale multinaționalelor pe unde s-ar scurge profitul din România. "Am creat o nouă formulă de taxare"
Ministrul Alexandru Nazare transmite că are așteptări mari de la ANAF FOTO Facebook/Alexandru Nazare

Ministrul Finanțelor a ieșit cu declarații privind taxarea regimului multinaționalelor, despre care a spus că s-a vorbit mult și s-a făcut puțin în ultimii ani.

Din acest punct de vedere, Alexandru Nazare a declarat că nu a găsit nici măcar o evidență clară a sumelor care sunt transferate către afiliați.

"Am plecat de la niște evidențe cuantificabile. În evidențele ANAF există categorii de cheltuieli ale multinaționalelor în relația cu persoanele afiliate. Vorbim despre management, despre cheltuieli de administrare, de proprietate intelectuală, de dobânzi intragrup și de cheltuieli de consultanță", a explicat ministrul Finanțelor.

Totodată, acesta a mai adăugat faptul că dorește ca instituția pe care o conduce să se raporteze în special la aceste cheltuieli când vine vorba despre multinaționale.

Ca atare, a mai spus Nazare, pe aceste categorii există un volum de calculat pentru 2024 de 15 miliarde de lei pe relația cu afiliații.

În același timp, acesta a declarat că la Ministerul Finanțelor a fost creată o nouă formulă de taxare inspirată de o taxă folosită în SUA, cu un trigger de 3% pe aceste categorii, astfel încât tot ce depășește acest 3% să fie considerat nedeductibil.

Totodată, în sensiunea de întrebări adresate de jurnaliști, Alexandru Nazare a declarat că ANAF-ul face foarte multe tipuri de verificări în această perioadă și că "problema" trebuie reglată din ambele părți.

"Trebuie să începem să facem bugete corecte. Nu mai putem lansa proceduri de licitație dacă nu avem bani", a explicat ministrul.

