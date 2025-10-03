Bursa de Valori București stă bine pe primul semestru din 2025. Piața bursieră, în creștere față de finalul anului trecut

Autor: Luca Dinulescu
Vineri, 03 Octombrie 2025, ora 12:12
216 citiri
Bursa de Valori București stă bine pe primul semestru din 2025. Piața bursieră, în creștere față de finalul anului trecut
Bursa de Valori București prezintă rezultate bune pe primul semestru din 2025. FOTO: Bursa de Valori București

Piața locală de capital a înregistrat evoluții pozitive în primul semestru din 2025, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată atingând nivelul de 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creștere cu aproximativ 13% față de nivelul consemnat la sfârșitul anului 2024.

Majoritatea indicilor Bursei de Valori București (BVB) au înregistrat evoluții pozitive la finalul lunii iunie 2025 comparativ cu sfârșitul anului precedent. Indicele de referință BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), a consemnat o creștere de aproximativ 12% față de 31 decembrie 2024, arată un raport ASF.

Valoarea totală tranzacționată pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a atins nivelul de 20,31 miliarde de lei, la sfârșitul lunii iunie 2025, în creștere cu aproape 30% față de perioada corespunzătoare din 2024.

Totodată, numărul total de tranzacții derulate pe parcursul primului semestru al anului 2025 a scăzut cu 14% comparativ cu intervalul similar din anul precedent. Din valoarea totală a tranzacțiilor, aproximativ 98,9% au fost realizate pe piața reglementată a BVB, restul desfășurându-se pe SMT.

Valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2025, a crescut față de aceeași perioadă a anului 2024, înregistrând un nivel de aproximativ 6,22 miliarde de lei. Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de aproape 36% din totalul valorii tranzacționate la BVB până la finalul primului semestru din 2025.

La sfârșitul lunii iunie 2025, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost societățile de servicii de investiții financiare, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 23,4 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată. Totodată, intermediarii autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene au deținut o cotă de piață de 6%, activitatea acestora fiind concentrată preponderent în cadrul firmelor de investiții.

SSIF-urile aveau în custodie, la sfârșitul lunii iunie 2025, o valoare cumulată a activelor de 47,97 miliarde de lei, reprezentând atât disponibilități ale clienților, cât și titluri financiare deținute de aceștia. Numărul cumulat al conturilor de clienți activi ai SSIF-urilor la finalul primului semestru a fost de 139.700.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România la 30 iunie 2025 a fost de aproximativ 47,8 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 8% comparativ cu sfârșitul anului 2024. La finalul semestrului I, pe piața românească își desfășurau activitatea 20 administratori, din care 6 autorizați exclusiv ca societăți de administrare a investițiilor (SAI), 6 autorizați exclusiv ca administratori de fonduri alternative de investiții (AFIA), iar 8 având dublă autorizație.

O analiză orientată pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la nivelul primelor șase luni din anul 2025, comparativ cu finalul anului 2024, au fost înregistrate creșteri ale activelor totale pentru OPCVM-uri (9,19%), FP (0,44%) și SI-uri (8,47%) și diminuări ale activelor totale pentru FIA (-3,27%).

La 30 iunie 2025, primele trei SAI administrau aproximativ 74,79% din activele OPCVM și 69,9% din activele FIA. La aceeași dată, activele nete aferente celor șapte SI-uri au cumulat aproximativ 16,59 miliarde de lei, în creștere cu peste 8% față de finalul anului 2024, când s-a consemnat un nivel de 15,34 miliarde de lei.

O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
O companie pornită din România a explodat pe bursa de la New York după ce a anunțat o colaborare cu NVIDIA
Acţiunile UiPath (PATH) au urcat marţi cu 20% la bursa de la New York, după anunţul oficial al unui parteneriat cu NVIDIA menit să integreze soluţii de inteligenţă artificială în fluxuri...
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
Prețurile produselor care ies pe porțile fabricilor au înregistrat, în luna august 2025, comparativ cu luna iulie 2025, o scădere de 0,4% în Uniunea Europeană (UE), iar România se numără...
#finante, #bursa, #bursa de valori bucuresti , #piata financiara nebancara
Parteneri Ziare.Com
Digi24.ro
"Voi schimba monarhia cand voi ajunge rege". Declaratiile emotionante facute de Printul William
Adevarul.ro
Linia frontului se fragilizeaza pentru rusi in Ucraina. Explicatiile unui fost membru ar trupelor speciale americane SEAL
ObservatorNews.ro
Zeci de bucuresteni s-au trezit cu apartamentele inchiriate. Unele victime chiar s-au mutat in alte locuinte

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. România, printre ţările UE cu cele mai importante scăderi ale preţurilor producţiei industriale în luna august
  2. TikTok recomandă conturilor de copii conținut cu tentă sexuală încă de la prima utilizare a aplicației, potrivit unei investigații a unui ONG pentru drepturile omului
  3. Țara unde Dacia Spring se vinde cu un preț incredibil de mic datorită subvenției acordate de stat
  4. România are un cost al internetului ridicol de mic comparativ cu majoritatea țărilor. Ce arată un raport care analizează 60 de state
  5. Daniel Nazarian (First) la The Real Estate Event: „Am vrut să fim o companie care redefinește modul în care oamenii interacționează cu anunțurile imobiliare”
  6. Ce se ascunde în subsolul vilei din filmul „Singur acasă”. Imobilul a fost vândut pentru 5,5 milioane de dolari. Cum arată interiorul FOTO
  7. Incendiul masiv de la depozitul Antrefrig Pantelimon: Cât ar putea încasa firmele lui Jafar Kabiri din asigurări
  8. Fondatorul Superbet, Sacha Dragic, ar fi depus o ofertă pentru achiziția clădirii de birouri One Tower. Ce profit impresionant ar obține compania românească în urma tranzacției
  9. Legătura Drumul Taberei-Pantelimon cu linia de metrou mai durează. Licitația pentru continuarea Magistralei 5 de la Eroilor spre Iancului se va lansa abia în vara lui 2027
  10. Șomajul în luna august – TradeVille