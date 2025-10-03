Bursa de Valori București stă bine pe primul semestru din 2025. Piața bursieră, în creștere față de finalul anului trecut

Bursa de Valori București prezintă rezultate bune pe primul semestru din 2025. FOTO: Bursa de Valori București

Piața locală de capital a înregistrat evoluții pozitive în primul semestru din 2025, capitalizarea bursieră de pe piața reglementată atingând nivelul de 396,15 miliarde de lei la finalul lunii iunie, în creștere cu aproximativ 13% față de nivelul consemnat la sfârșitul anului 2024.

Majoritatea indicilor Bursei de Valori București (BVB) au înregistrat evoluții pozitive la finalul lunii iunie 2025 comparativ cu sfârșitul anului precedent. Indicele de referință BET, care reflectă dinamica celor mai tranzacționate companii de pe piața reglementată a Bursei de Valori București (BVB), a consemnat o creștere de aproximativ 12% față de 31 decembrie 2024, arată un raport ASF.

Valoarea totală tranzacționată pe piața reglementată și pe Sistemul Multilateral de Tranzacționare (SMT) a atins nivelul de 20,31 miliarde de lei, la sfârșitul lunii iunie 2025, în creștere cu aproape 30% față de perioada corespunzătoare din 2024.

Totodată, numărul total de tranzacții derulate pe parcursul primului semestru al anului 2025 a scăzut cu 14% comparativ cu intervalul similar din anul precedent. Din valoarea totală a tranzacțiilor, aproximativ 98,9% au fost realizate pe piața reglementată a BVB, restul desfășurându-se pe SMT.

Valoarea tranzacțiilor cu titluri de stat, la 30 iunie 2025, a crescut față de aceeași perioadă a anului 2024, înregistrând un nivel de aproximativ 6,22 miliarde de lei. Acțiunile rămân clasa dominantă de active financiare, cu o pondere de aproape 36% din totalul valorii tranzacționate la BVB până la finalul primului semestru din 2025.

La sfârșitul lunii iunie 2025, cei mai activi intermediari pe BVB (piața reglementată și SMT) au fost societățile de servicii de investiții financiare, valoarea intermediată de acestea fiind de aproximativ 23,4 miliarde de lei. Intermediarii locali (SSIF și instituțiile de credit) au realizat aproximativ 93% din valoarea totală intermediată. Totodată, intermediarii autorizați în alte state membre ale Uniunii Europene au deținut o cotă de piață de 6%, activitatea acestora fiind concentrată preponderent în cadrul firmelor de investiții.

SSIF-urile aveau în custodie, la sfârșitul lunii iunie 2025, o valoare cumulată a activelor de 47,97 miliarde de lei, reprezentând atât disponibilități ale clienților, cât și titluri financiare deținute de aceștia. Numărul cumulat al conturilor de clienți activi ai SSIF-urilor la finalul primului semestru a fost de 139.700.

Valoarea totală a activelor organismelor de plasament colectiv (OPC) din România la 30 iunie 2025 a fost de aproximativ 47,8 miliarde de lei, în creștere cu aproximativ 8% comparativ cu sfârșitul anului 2024. La finalul semestrului I, pe piața românească își desfășurau activitatea 20 administratori, din care 6 autorizați exclusiv ca societăți de administrare a investițiilor (SAI), 6 autorizați exclusiv ca administratori de fonduri alternative de investiții (AFIA), iar 8 având dublă autorizație.

O analiză orientată pe categorii de organisme de plasament colectiv arată că, la nivelul primelor șase luni din anul 2025, comparativ cu finalul anului 2024, au fost înregistrate creșteri ale activelor totale pentru OPCVM-uri (9,19%), FP (0,44%) și SI-uri (8,47%) și diminuări ale activelor totale pentru FIA (-3,27%).

La 30 iunie 2025, primele trei SAI administrau aproximativ 74,79% din activele OPCVM și 69,9% din activele FIA. La aceeași dată, activele nete aferente celor șapte SI-uri au cumulat aproximativ 16,59 miliarde de lei, în creștere cu peste 8% față de finalul anului 2024, când s-a consemnat un nivel de 15,34 miliarde de lei.

