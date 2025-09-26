Rectificarea bugetară, așteptată până la finele săptămânii viitoare. „O prioritate rămâne digitalizarea Vămii și a ANAF”

Autor: Silvia Deleanu
Vineri, 26 Septembrie 2025, ora 15:11
207 citiri
Rectificarea bugetară, așteptată până la finele săptămânii viitoare. „O prioritate rămâne digitalizarea Vămii și a ANAF”
Premierul Ilie Bolojan și ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare FOTO Facebook.com/Alexandru Nazare

Proiectul de rectificare bugetară urmează să fie adoptat până la finalul săptămânii viitoare, potrivit unui anunț făcut vineri, 26 septembrie, de ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare.

Acesta s-a întâlnit cu premierul Ilie Bolojan, cu care a discutat calendarul actualizat al rectificării de buget, a relatat Nazare într-un mesaj transmis de acesta pe pagina sa de Facebook. „Am discutat împreună cu premierul calendarul actualizat al rectificării bugetare, în urma solicitărilor și nevoilor multiple de finanțare adresate Ministerului de Finanțe. Toate necesită analiză și decizii responsabile, în contextul actualelor presiuni bugetare și pe deficit. Luni vom publica proiectul în consultare publică, urmând ca dialogul să continue zilele următoare, iar până la finalul săptămânii viitoare proiectul de rectificare să fie adoptat”, a comunicat ministrul Finanțelor.

Nazare a discutat cu premierul Bolojan despre direcțiile majore pentru ANAF și Vamă, ambele instituții asumându-și anterior creșterea gradului de colectare, combaterea evaziunii fiscale și consolidarea încrederii publice în funcționarea lor, a precizat ministrul.

„Reformarea acestor instituții nu este un proces simplu și nici rapid. Totuși, rezultatele și progresele ANAF din ultimele două luni arată că, prin voință și printr-o nouă abordare, se poate. ANAF are ca obiectiv accelerarea finalizării marilor investigații aflate în derulare și comunicarea transparentă a concluziilor, odată ce acestea vor fi disponibile. Vama, la rândul său, are misiunea de a-și consolida rolul de instituție esențială în stat și de partener al contribuabililor corecți, printr-o activitate fermă și consecventă. O prioritate comună rămâne digitalizarea. Accelerarea acestui proces va aduce mai multă transparență și trasabilitate a informațiilor și activităților, atât în cadrul ANAF, cât și la Vamă”, a subliniat Nazare.

Amintim că surse din interiorul Coaliției au transmis presei în cursul zilei de miercuri că Ministerul Muncii, cel al Transportului, Sănătății și CNAS vor primi bani în plus, în timp ce Ministerul Investițiilor și Proiectelor Europene ar urma să piardă circa 3 miliarde de lei. În plus, din informațiile disponibile în prezent, a reieșit și că liderii Coaliției au mai stabilit că în luna noiembrie va mai avea loc o nouă rectificare.

Premierul Ilie Bolojan a anunțat, miercuri, că România a convenit cu Comisia Europeană să închidă anul cu un deficit de 8,4% din PIB, iar proiectul rectificării bugetare va fi publicat în transparență decizională în vederea consultării cel târziu vineri.

