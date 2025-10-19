Ce înseamnă să ai succes în România anului 2025. Mai sunt suficiente casa și mașina? „Am avut o discuție cu o doamnă care are 3.000 de euro pe lună”

Noțiunea de succes financiar a evoluat în timp la români, pentru că dacă în anii 1990 succesul financiar se putea limita la avea o casă și o mașină, poate chiar de nivel mediu, treptat, pe măsură ce a trecut timpul și sub influența tot mai mare a stilului de viață occidental, inclusiv noțiunea de succes financiar a devenit tot mai complexă. Astfel, pentru unii conaționali astăzi succesul financiar implică lucruri la care nu se gândea nimeni acum 20-30 de ani, printre care deținerea unor apartamente în Dubai, a unui Lamborghini, sau, în anumite cazuri, accesarea unor recompense cât mai bănoase de pe TikTok care să facă uitată perspectiva unei vieți petrecute la birou.

Noțiunea de succes financiar este însă în același timp una foarte personală, după cum a explicat pentru Ziare.com expertul financiar Lucian Streche, CEO al ecosistemului financiar LT.Wealth.

Astfel, constată acesta, sunt destul de mulți oameni, cum ar fi Jeff Bezos sau Larry Ellison de la Oracle, care ajung să aibă averi de ordinul sutelor de miliarde și cu toate astea să vrea mai mult.

„Succesul financiar e de fapt o consecință a lucrurilor pe care vor să le schimbe în economie, în mersul lucrurilor din societate, pentru că Musk, Bezos etc. au influență la nivelul societății. Dar până și ei pot fi nemulțumiți. Sunt sigur că sunt momente în care numărul doi din lume este supărat și consideră că are un insucces pentru că a coborât pe locul doi de pe locul unu”, explică Lucian Streche.

Păstrând proporțiile, adaugă acesta, probabil că pentru majoritatea românilor succesul financiar ar fi acoperirea unei părți importante de dorințe coroborată cu planificarea pensionării, pentru că, mai spune expertul financiar, aici este marea problemă pentru societatea noastră, faptul că sistemul de pensii va continua să scadă ca contribuție efectivă pentru pensionari.

„Vârsta la care se pensionează oamenii este în continuă creștere, deci sistemul va trebui să plătească mai mulți bani către mai mulți oameni, sume destul de importante și, implicit, neavând o strategie de investiții pentru fondul nostru de pensii, așa cum se întâmplă în Franța, în SUA, în Norvegia, practic tot ce se colectează din taxe se plătește ca pensie. Iar fără să faci un randament cu aceste creșteri de durată de viață cât și de număr de pensionari, pensiile respective vor fi într-o continuă scădere și atunci, chiar dacă nu este trecută pe lista majorității românilor, o strategie de pensionare prin investiții individuale, care este cam singura metodă ca să obții o pensie cât de cât sigură, este poate cel mai important element de succes financiar”, explică Lucian Streche.

Totodată, acesta s-a referit și la succesul financiar provenit din zona de online, arătând că există o categorie de oameni care reușesc să monetizeze foarte bine acest mediu, fie YouTube, fie zona de Tiktok, însă și aici este nevoie de multă muncă, dar și de o strategie de marketing bună, precum și de un pic de noroc.

Prin urmare, continuă expertul financiar, ca să ajungi un influencer cu adevărat mare, respectiv cei care au ceea ce putem să numim succes financiar, nu este ușor deloc.

Ba chiar mai mult, adaugă Lucian Streche, este la fel de greu cu a obține respectivele fonduri dintr-o slujbă foarte bine plătită: e nevoie să ai și skill-uri, e nevoie să și muncești, e nevoie să ai și un pic de noroc ca să se întâmple.

În plus, acesta s-a referit și la cazurile campaniilor plătite, fie de clienți comerciali, fie de cei politici, explicând faptul că anumite branduri și interese politice subvenționează în anumite perioade campanii, dar până la urmă câteva mii de euro pentru influenceri cu audiență mică primiți odată la patru ani când sunt alegeri, nu reprezintă neapărat o strategie de viață sau de succes financiar.

Totodată, acesta a fost întrebat și dacă are, la nivelul actualei societăți românești, exemple de persoane care să corespundă noțiunii de succes financiar.

„Am avut o discuție cu o doamnă care este angajată la o companie în România și are un salariu de 3000 de euro pe lună, din care nu doar că economisește în jur de 2000 de euro, ci a reușit și să-și creeze un portofoliu de imobiliare, are mai multe active imobiliare, are investiții pe bursa din România, are investiții pe bursa din SUA și are și contribuții la pensii private”, explică Lucian Streche.

Prin urmare, spune acesta, doamna respectivă este, din punctul său de vedere, o persoană exponentă a succesului financiar, pentru că, adaugă expertul financiar, nu contează cât câștigi, contează doar cât reușești să investești.

Cu alte cuvinte, arată acesta, ceea ce contează este ca stilul tău de viață să fie într-o continuă creștere, iar pentru doamna în cauză investițiile sunt în creștere, randamentele sunt în creștere și în același timp duce o viață care-i place.

„Mi se pare un nivel de succes financiar superior celor care poate câștigă de 10 ori mai mult și cheltuiesc tot”, concluzionează Lucian Streche.

